Guerrero suma otra crisis: Acapulco en alerta por los casos de gusano barrenador

Guerrero se suma a los estados de Oaxaca y Veracruz que enfrentan una emergencia sanitaria en el campo. Esta vez, el foco rojo está en Acapulco, donde ganaderos reportan más de 500 casos de gusano barrenador en solo dos meses.

Una plaga que avanza sin control y amenaza con colapsar la actividad ganadera en al menos 120 comunidades rurales del estado.

Desde diciembre pasado, cada día se detecta al menos un nuevo caso, lo que mantiene en alerta permanente a productores que ya arrastran problemas económicos, de seguridad, y ahora de salubridad.

Aumentan casos de gusano barrenador en Acapulco, Guerrero

La plaga está activa desde diciembre de 2025 y ya ha completado dos ciclos de reproducción, según datos de la Asociación Ganadera local.

“Tenemos acumulados, desde el primero de diciembre a la fecha, quinientos casos”, narró Francisco Ricart, presidente del organismo.

El problema no es aislado, pues en 120 comunidades ganaderas se han reportado afectaciones y aseguran que diariamente amanece un nuevo animal infectado.

¿Cómo ataca el gusano barrenador al ganado?

El gusano barrenador es considerado una de las plagas más agresivas para el ganado. La mosca que lo origina puede depositar entre 200 y 500 huevecillos en una herida abierta, incluso mínima.

En solo 12 a 24 horas, los huevos eclosionan. Las larvas comienzan a devorar el tejido vivo con ganchos, avanzando rápidamente.

En casos graves, pueden llegar hasta el hueso, provocar cavidades profundas y causar la muerte del animal. Además, el olor es una de las primeras señales.

“Desde diez metros te das cuenta de que el animal está malo, el olor es enorme”, explica el ganadero Jesús Alonso González, quien encontró cuatro reses infectadas en su propiedad.

En comunidades como La Providencia y zonas cercanas a los arroyos, los productores curan a sus animales sin anestesia, retirando los gusanos manualmente.

“Yo le saqué con una pincita como unos ¿qué será? Unos ocho gusanos nada más” explicó Luis Manuel Parra.

¿Cómo se puede combatir el gusano barrenador?

El método más efectivo para erradicar esta plaga es la liberación de moscas macho estériles, producidas en plantas especializadas.

Sin embargo, esa solución no estará disponible hasta mediados de este año. Un problema para los agricultores, porque la plaga continúa expandiéndose.