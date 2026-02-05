Un encuentro con el arte: Todo lo que debes saber de BADA México 2026

La F eria de Arte BADA México 2026 ya está aquí y, una vez más, confirma por qué se ha convertido en uno de los encuentros culturales más relevantes del país.

Del 5 al 8 de febrero, Campo Marte de la Ciudad de México (CDMX) se transforma en un espacio vivo donde el arte se mira, se escucha y, sobre todo, se conversa con quienes lo crean.

¿Qué es BADA México?

BADA (Buenos Aires Directo de Artista) rompe con el modelo clásico del mercado del arte. En esta feria, los artistas venden directamente al público, sin galerías como intermediarias, lo que permite un contacto auténtico y cercano.

Sirve como un punto de encuentro directo entre artistas y público, un escaparate libre donde pintores, escultores, muralistas, fotógrafos y creadores de diversas disciplinas presentan su obra sin intermediarios.

“Es de las pocas ocasiones en que el artista o la artista puede estar junto a su público, pues algo que vale la pena, platicar las obras, llevar un poco de transfondo” Carla Rippey, artista visual.

Juan Manuel Guillén, invitado especial de BADA 2026

La edición 2026 cuenta con un invitado de honor de enorme peso cultural: Juan Manuel Guillén, pintor, muralista y escultor mexicano con más de ocho décadas de trayectoria.

Su presencia aporta una dimensión histórica y emotiva al encuentro, donde no sólo celebra una carrera ejemplar, sino que conecta generaciones de artistas.

“Haberle dedicado mi vida a México, con mi pintura, con mi dibujo, mis murales y todo lo que he hecho, para mì una gran satisfacción” Juan Manuel Guillén, pintor, muralista y escultor.

Un nuevo modelo para el mercado del arte en México

Para Ana Spinetto, directora de BADA México, la feria está cambiando la historia del arte y del mercado artístico al devolver el protagonismo a los creadores.

Una visión que coincide con Alejandro Valenzuela, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, quien resalta la importancia de la cultura, la innovación y el arte como valores profundamente arraigados en México.

Así, BADA México 2026 se confirma como un punto de encuentro donde el arte se vive, se explica y se comparte en primera persona.