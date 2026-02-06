¡Decepcionados! Habitantes de Chilón, Chiapas, no quieren que Morena gobierne otra vez

En el municipio de Chilón, ubicado en Chiapas , los habitantes están seguros que, después de tantas promesas sin cumplir, no quieren que algún gobierno de Morena regrese, porque sus gestiones han estado marcadas por el abuso de poder.

Votaron por Morena y pensaron que habría cambios en sus comunidades indígenas, pero se dieron cuenta que ocurrió todo lo contrario. “Ojalá que ya no, ya no entren a trabajar los morenistas, son malos”, declaró Juana Hernández.

Las críticas alcanzaron a Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, más conocido como “Xolob”, quien fue presidente de este municipio chiapaneco de 2021 a 2024.

Durante su gestión, funcionarios le pidieron a comerciantes e indígenas que se retiraran de una calle para remodelarla; a pesar de que llevaban ahí 22 años trabajando, ya no los dejaron regresar.

Por su parte, el ciudadano Carlos reveló a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que policías golpearon a indígenas porque no aceptaron proyectos del gobierno que iban contra sus comunidades.

“Fue ese día cuando el presidente municipal dio la orden de reprimirnos con abusos de autoridad”, dijo un habitante de Chilón, bajo anonimato.

Chilón dio su voto de confianza al PT luego de la mala gestión de Morena

En abril de 2024, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo pidió licencia para separarse de su cargo como alcalde, ya que fue nombrado Coordinador territorial en la campaña del entonces candidato a la gubernatura, Eduardo Ramírez Aguilar .

El Congreso de Chiapas le otorgó la licencia para que se ausentara, sin goce de sueldo, y nombró a América del Pilar Gutiérrez Hernández como alcaldesa interina.

Morena comenzó a gobernar en Chilón desde 2017 y durante las elecciones de 2021, militantes del Partido Verde acusaron a Jiménez Trujillo de irregularidades en el conteo de los votos, para favorecer al morenista.

Además, los militantes aseguraron que personas armadas habían robado paquetes electorales, lo que término en una balacera y enfrentamientos a golpes, en el que hubo varios heridos.

En 2024 comenzó la gestión de Mario Hernández Aguilar al frente de Chilón, llegó al gobierno municipal con el Partido del Trabajo. Ese mismo año sufrió un ataque armado, del que salió ileso.

