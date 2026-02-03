Forjar esperanza desde el hogar: Monterrey se convierte en la sede del Congreso Internacional de las Familias 2026

La base de este movimiento no son solo las estadísticas, sino las historias de vida. Ejemplo de ello es el matrimonio de Lorena y Alejandro, quienes tras más de dos décadas de unión, personifican el esfuerzo diario de formar un hogar. Para ellos, la familia no fue una casualidad, sino una meta establecida desde el noviazgo.

“Desde que éramos novios queríamos tener hijos; siempre fue una visión que tuvimos”, comparte Lorena. Esta planificación se tradujo en un proyecto de vida centrado en valores, donde el tiempo de calidad es la moneda de cambio. Alejandro destaca que actividades cotidianas como comer juntos, asistir al cine o simplemente compartir juegos, son los hilos que tejen la cercanía entre padres e hijos.

Un encuentro para enfrentar los retos actuales

Bajo el lema “Familias Forjadoras de Esperanza”, el Congreso se llevará a cabo del 27 de febrero al 1 de marzo. Esta cuarta edición surge como una respuesta a la necesidad de herramientas prácticas para los desafíos de la crianza y la convivencia en el siglo XXI.

Mario Romo, Líder Nacional de Red Familia (institución convocante), advierte sobre el peligro de la “gratificación instantánea” que impera en la sociedad actual. Romo enfatiza que las cosas verdaderamente importantes, como los vínculos humanos, requieren tiempo y paciencia para dar frutos.

Más que conferencias: Un espacio de escucha

El evento no se limitará a la teoría. La organización ha diseñado un esquema integral que incluye:

* Conferencias magistrales con expertos nacionales e internacionales.

* Talleres prácticos para la resolución de conflictos y fortalecimiento de valores.

* Salas de escucha, un espacio innovador donde los asistentes podrán solicitar ayuda y ser atendidos en un ambiente de empatía.

El objetivo central es que los asistentes se animen a pedir ayuda y reconozcan que no están solos en la tarea de educar y mantener la unidad familiar. Al fortalecer el núcleo básico de la sociedad, el impacto se extiende inevitablemente hacia el bienestar de toda la comunidad.

Durante tres días, Monterrey será el epicentro de una reflexión profunda sobre el futuro de la sociedad, partiendo de la convicción de que la esperanza se forja, día con día, alrededor de la mesa familiar.

