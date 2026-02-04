Radiografía del cáncer en México: ¿cuáles son los tipos con altas cifras de mortalidad?

Hoy, 4 de febrero, en el Día Mundial contra el Cáncer , las cifras en México revelan una realidad crítica. El cáncer se posiciona como la tercera causa de muerte en el país, superado únicamente por las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Con un registro de 207 mil nuevos casos anuales, la enfermedad representa un reto mayúsculo para el sistema de salud y la sociedad mexicana.

Los tumores malignos que cobran más vidas entre los mexicanos son el de mama, próstata y colorrectal . Sin embargo, otras variantes presentan cifras de mortalidad alarmantes:

Cáncer de tiroides: 12,000 defunciones.

Cáncer cervicouterino: 9,000 defunciones.

Cáncer infantil: Se registran 6,000 casos nuevos al año, siendo las leucemias y los linfomas los más comunes.

Proyección 2025: Se estiman más de 95,000 muertes por tumores malignos, con una incidencia particularmente alta en los estados de Chihuahua, Sonora, Baja California y Baja California Sur.

Las 5 etapas del cáncer

La progresión de la enfermedad se mide en etapas que determinan las posibilidades de recuperación:

Etapa 0: Presencia de células anormales (etapa inicial). Etapa I: Cáncer localizado en el tejido original. Etapa II: Crecimiento del tumor sin propagación. Etapa III: Propagación hacia ganglios linfáticos cercanos. Etapa IV (Metástasis): Las células cancerígenas se han desplazado a órganos distantes.

Este 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer...



Fuerza a informativa Azteca llegó al Hospital Infantil Federico Gómez, donde afuera decenas de padres de familia esperan noticias de la #salud de sus hijos que luchan contra la enfermedad.



El dato más preocupante: 8 de cada 10 pacientes en México son diagnosticados hasta la Etapa IV, cuando el tratamiento es mucho más complejo. En contraste, la recuperación es altamente probable si se detecta en las etapas I o II.

Perfiles de riesgo y prevención del cáncer

El riesgo varía según la edad y el tipo de padecimiento:

Mama: Mujeres entre 40 y 69 años.

Próstata: Hombres entre 60 y 69 años.

Colorrectal: Preocupa el aumento en pacientes menores de 50 años.

La prevención es la clave. El 40% de los casos actuales son prevenibles mediante un estilo de vida saludable (buena alimentación e higiene), el control de factores ambientales y, fundamentalmente, la vigilancia genética y los chequeos constantes. El cáncer no debe ser sinónimo de muerte; el diagnóstico temprano es la herramienta más poderosa para cambiar estas cifras.

En el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer, el doctor Manuel Acuña destaca que el panorama de la enfermedad ha evolucionado positivamente gracias a los avances científicos.

A diferencia del pasado, donde las cirugías eran frecuentemente invasivas y mutilantes, hoy en día se cuenta con herramientas como quimioterapias más precisas que logran tratamientos efectivos con mínimos efectos secundarios.

El especialista subraya que el combate al cáncer no ocurre únicamente en los quirófanos, sino a través de la difusión de información que permita a la población comprender la importancia de actuar en las etapas iniciales, como la “etapa cero”, donde las probabilidades de curación son sumamente altas.

Un punto crítico abordado por el oncólogo es la naturaleza silenciosa de ciertos tipos de cáncer, como los de mama, colon o tiroides, los cuales pueden desarrollarse de forma asintomática hasta por una década.

Por ello, el desafío médico radica en aprovechar esa ventana de tiempo para intervenir antes de que aparezcan síntomas preocupantes como anemia, fatiga extrema o pérdida de peso involuntaria. La detección oportuna se convierte en la herramienta más poderosa, permitiendo identificar lesiones premalignas o tumores diminutos cuando todavía no representan un problema grave para el organismo.

Causas de cáncer

Respecto a las causas, el doctor desmitifica la idea de que el cáncer sea puramente hereditario, señalando que los factores genéticos solo representan entre el 3% y 5% de los casos.

La verdadera “ruleta rusa” reside en la combinación de la predisposición genética con los hábitos de vida. En México, factores como el sedentarismo, el sobrepeso y el consumo excesivo de ciertos alimentos están acelerando diagnósticos en personas cada vez más jóvenes.

El mensaje es claro: el abuso en el estilo de vida es lo que detona la enfermedad, por lo que la moderación y el autocuidado son pilares fundamentales para reducir riesgos.

Finalmente, el especialista propone una guía práctica basada en tres pilares: la prevención activa desde el hogar, la realización de estudios de rutina personalizados (como mastografías y colonoscopias) al entrar en la década de los 40 o 50 años, y el desarrollo de una conciencia corporal profunda. Escuchar al cuerpo y conocer su estado normal es vital para detectar cualquier cambio inusual.

Aunque llevar una vida saludable no garantiza inmunidad total, el compromiso con estos chequeos periódicos y un cambio cultural hacia la prevención es lo que realmente puede marcar la diferencia entre un desenlace fatal y una recuperación exitosa.