Crisis por Sarampión en México: Hospitales sin vacunas y contagios al alza

Mientras las autoridades aseguran que hay suministro de vacunas contra el sarampión , la realidad en las clínicas de México se cuenta otra historia. Este lunes, el hospital “Darío Fernández Fierro” del ISSSTE no solo cerró su área de vacunación por ser día festivo, sino que el personal administrativo confesó que no cuentan con dosis de sarampión, únicamente de influenza.

Ante la crisis, la ironía no se hizo esperar en los pasillos: “Yo creo que en Dinamarca tampoco hay”, comentó un asistente de dirección, reflejando la frustración de quienes ven cómo el virus se dispersa sin freno.

La Academia de Pediatría alerta: Una población en riesgo

La falta de acceso a las vacunas ha sido documentada por la Academia Mexicana de Pediatría . Según sus análisis, la ausencia de dosis ha creado una “población susceptible”, lo que permite que el virus se reintroduzca y se disemine con facilidad.

No es solo un problema de logística; es una brecha en la seguridad sanitaria que está dejando a miles de niños expuestos a una enfermedad que se consideraba bajo control.

Las cifras del brote: Más de mil casos solo en 2026

Desde febrero de 2025, México ha contabilizado un total de 7 mil 909 casos de sarampión . Lo más alarmante es la velocidad del contagio en lo que va de este año:



Casos totales desde 2025: 7 mil 909

Casos registrados solo en 2026: mil 479

Defunciones registradas: 27

El sarampión es, según expertos como Rodrigo Romero de la Asociación Mexicana de Vacunología, la enfermedad más contagiosa que conocemos. Su capacidad de transmisión es tan alta que un solo caso puede generar un brote masivo en cuestión de días si no existe inmunidad.

🚨 El secretario de Salud admite que durante la pandemia se dejó de vacunar contra el sarampión



Ahora hay un brote activo, presente en los 32 estados



Van 7,131 casos confirmados y México perdería la certificación sanitaria



En julio aseguraban que todo estaba “contenido” pic.twitter.com/HoHf6iKkxi — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 20, 2026

¿Cómo identificar el sarampión? Los síntomas clave

Para evitar complicaciones, es vital que los padres de familia identifiquen las señales de alerta de inmediato. La enfermedad no es solo “ronchitas"; es un cuadro sistémico que incluye:



Fiebre alta y malestar general. Manchas de Koplik: Pequeñas lesiones blancas dentro de la boca. Lesiones rojizas en la piel: Que suelen comenzar en la cara y extenderse al resto del cuerpo.

Las fatales complicaciones y la muerte de un bebé

La gravedad del sarampión no debe subestimarse. Rodrigo Romero advierte que 1 de cada 20 pacientes puede desarrollar neumonía , mientras que 1 de cada mil puede sufrir daños neurológicos permanentes.

Hasta hoy, se han confirmado 27 muertes en el país; la víctima más reciente fue un bebé de apenas 13 meses de edad. Este fallecimiento subraya la urgencia de vacunar a los menores, especialmente en estados como Jalisco y Chiapas, donde se concentra el mayor número de contagios.

¡Sin vacunas contra el sarampión! 😱



En pleno brote de sarampión, el Hospital General Darío Fierro (ISSSTE) no cuenta con vacunas contra este virus.



En su módulo solo hay disponibilidad para Influenza, y los pacientes son enviados a unidades del #IMSSBienestar… pic.twitter.com/q7KDKM9OCh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 2, 2026

Un llamado urgente a la vacunación oportuna

A pesar del desabasto reportado en algunos puntos, el llamado de los médicos es no desistir. Es fundamental acudir a las unidades de salud en días hábiles y exigir el diagnóstico oportuno para evitar que los síntomas escalen a complicaciones fatales.

Si vive en una zona de alto riesgo o nota síntomas en sus hijos, busque atención médica de inmediato. La vacuna es la única barrera real contra un virus que no respeta asuetos ni discursos oficiales.