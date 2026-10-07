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Aumentan tarifas del Tren AIFA-Buenavista: nuevo costo del viaje, fecha y tramos

El precio del viaje del Tren AIFA-Buenavista tendrá nuevo costo. Consulta a partir de cuándo entrará en vigor la tarifa y cuánto costará por tramo.

Tren AIFA-Buenavista aumentará sus tarifas: nuevo precio por viaje
Nuevas tarifas del Tren AIFA-Buenavista: costo por viaje en 2026|X: @TrenAIFA

Escrito por: Iván Ramírez

El Tren AIFA-Buenavista, que conecta el Estado de México (Edomex) con la Ciudad de México (CDMX), ajustará su precio antes de que termine el año, confirmaron las autoridades este 7 de octubre de 2026.

Consulta aquí de cuánto será la nueva tarifa de cada viaje, de acuerdo con el tramo correspondiente y a partir de cuándo entrará en vigor este ajuste tras la entrada en operación del tren el 26 de abril de 2026.

¿Cuánto costará el viaje del Tren AIFA-Buenavista? Nuevo precio de la tarifa

A través de 41 kilómetros, este transporte busca conectar al norte de la CDMX con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA): 18 kilómetros de Buenavista-Lechería y 22.94 kilómetros de Lechería-AIFA.

Inicialmente la tarifa promocional en el primer mes de operación fue de $45 pesos desde cualquier estación hasta el AIFA y de $11.50 pesos entre estaciones intermedias.

Ahora las nuevas tarifas del Tren Felipe Ángeles, Buenavista - AIFA dependerán de la distancia recorrida, por lo que te recomendamos consultar antes el precio de cada viaje antes de utilizarlo.

Nuevas tarifas del Tren Felipe Ángeles, Buenavista - AIFA

  • Viaje corto $11.50 pesos
    De 0 a 12.89 kilómetros
  • Viaje medio $26.50 pesos
    De 12.90 a 25.59 kilómetros
  • Viaje largo $40 pesos
    De 25.60 a 37.60 kilómetros
  • Viaje AIFA $110 pesos
    De 0 a 41.20 kilómetros

Fecha oficial del nuevo costo del viaje del Tren AIFA-Buenavista

La fecha oficial en la que entrarán en vigor las nuevas tarifas del Tren Felipe Ángeles, Buenavista - AIFA será a partir del próximo 10 de octubre de 2026. Actualmente, la obra conecta con otros medios de transporte, entre ellos:

  • Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán
  • Línea B del Metro de CDMX
  • Líneas 1, 3 y 4 del Metrobús
  • Ecobici en CDMX
  • Mexibús (en el Edomex) y transporte público local

Estaciones del Tren AIFA-Buenavista

El servicio de operación del Tren AIFA-Buenavista es de lunes a viernes de 5:00 a 00:00 horas, sábados de 06:00 a 00:00 horas y domingos y días festivos de 07:00 a 00:00 horas.

Estaciones del Tren Felipe Ángeles, Buenavista - AIFA

  1. Buenavista
  2. Fortuna
  3. Tlalnepantla
  4. San Rafael
  5. Lechería - ramal
  6. Cueyamil
  7. La Loma
  8. Teyahualco
  9. Prados Sur
  10. Cajiga
  11. Xaltocan
  12. AIFA
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AIFA Transporte en México CDMX