Aumentan tarifas del Tren AIFA-Buenavista: nuevo costo del viaje, fecha y tramos
El precio del viaje del Tren AIFA-Buenavista tendrá nuevo costo. Consulta a partir de cuándo entrará en vigor la tarifa y cuánto costará por tramo.
El Tren AIFA-Buenavista, que conecta el Estado de México (Edomex) con la Ciudad de México (CDMX), ajustará su precio antes de que termine el año, confirmaron las autoridades este 7 de octubre de 2026.
Consulta aquí de cuánto será la nueva tarifa de cada viaje, de acuerdo con el tramo correspondiente y a partir de cuándo entrará en vigor este ajuste tras la entrada en operación del tren el 26 de abril de 2026.
¿Cuánto costará el viaje del Tren AIFA-Buenavista? Nuevo precio de la tarifa
A través de 41 kilómetros, este transporte busca conectar al norte de la CDMX con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA): 18 kilómetros de Buenavista-Lechería y 22.94 kilómetros de Lechería-AIFA.
Inicialmente la tarifa promocional en el primer mes de operación fue de $45 pesos desde cualquier estación hasta el AIFA y de $11.50 pesos entre estaciones intermedias.
👉Continúa viajando con la tarifa promocional vigente en el Tren Felipe Ángeles Buenavista–AIFA. Tarifa válida hasta nuevo aviso. https://t.co/6GGsTUGVIx— @TrenAIFA (@TrenAIFA) May 21, 2026
Ahora las nuevas tarifas del Tren Felipe Ángeles, Buenavista - AIFA dependerán de la distancia recorrida, por lo que te recomendamos consultar antes el precio de cada viaje antes de utilizarlo.
Nuevas tarifas del Tren Felipe Ángeles, Buenavista - AIFA
- Viaje corto $11.50 pesos
De 0 a 12.89 kilómetros
- Viaje medio $26.50 pesos
De 12.90 a 25.59 kilómetros
- Viaje largo $40 pesos
De 25.60 a 37.60 kilómetros
- Viaje AIFA $110 pesos
De 0 a 41.20 kilómetros
Fecha oficial del nuevo costo del viaje del Tren AIFA-Buenavista
La fecha oficial en la que entrarán en vigor las nuevas tarifas del Tren Felipe Ángeles, Buenavista - AIFA será a partir del próximo 10 de octubre de 2026. Actualmente, la obra conecta con otros medios de transporte, entre ellos:
- Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán
- Línea B del Metro de CDMX
- Líneas 1, 3 y 4 del Metrobús
- Ecobici en CDMX
- Mexibús (en el Edomex) y transporte público local
📢¡Actualizamos nuestras tarifas! A partir del sábado 10 de octubre, entran en vigor las nuevas tarifas del #TrenAIFA, autorizadas por la ATTRAPI. Ahora, el costo de tu viaje dependerá de la distancia recorrida. Consulta tu tarifa antes de iniciar el viaje. 🚆 https://t.co/AdrKv8fsXy— @TrenAIFA (@TrenAIFA) October 7, 2026
Estaciones del Tren AIFA-Buenavista
El servicio de operación del Tren AIFA-Buenavista es de lunes a viernes de 5:00 a 00:00 horas, sábados de 06:00 a 00:00 horas y domingos y días festivos de 07:00 a 00:00 horas.
Estaciones del Tren Felipe Ángeles, Buenavista - AIFA
- Buenavista
- Fortuna
- Tlalnepantla
- San Rafael
- Lechería - ramal
- Cueyamil
- La Loma
- Teyahualco
- Prados Sur
- Cajiga
- Xaltocan
- AIFA