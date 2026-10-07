Aumentan tarifas del Tren AIFA-Buenavista: nuevo costo del viaje, fecha y tramos

El Tren AIFA-Buenavista, que conecta el Estado de México (Edomex) con la Ciudad de México (CDMX), ajustará su precio antes de que termine el año, confirmaron las autoridades este 7 de octubre de 2026.

Consulta aquí de cuánto será la nueva tarifa de cada viaje, de acuerdo con el tramo correspondiente y a partir de cuándo entrará en vigor este ajuste tras la entrada en operación del tren el 26 de abril de 2026.

¿Cuánto costará el viaje del Tren AIFA-Buenavista? Nuevo precio de la tarifa

A través de 41 kilómetros, este transporte busca conectar al norte de la CDMX con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA): 18 kilómetros de Buenavista-Lechería y 22.94 kilómetros de Lechería-AIFA.

Inicialmente la tarifa promocional en el primer mes de operación fue de $45 pesos desde cualquier estación hasta el AIFA y de $11.50 pesos entre estaciones intermedias.

👉Continúa viajando con la tarifa promocional vigente en el Tren Felipe Ángeles Buenavista–AIFA. Tarifa válida hasta nuevo aviso. https://t.co/6GGsTUGVIx — @TrenAIFA (@TrenAIFA) May 21, 2026

Ahora las nuevas tarifas del Tren Felipe Ángeles, Buenavista - AIFA dependerán de la distancia recorrida, por lo que te recomendamos consultar antes el precio de cada viaje antes de utilizarlo.

Nuevas tarifas del Tren Felipe Ángeles, Buenavista - AIFA

Viaje corto $11.50 pesos

De 0 a 12.89 kilómetros



De 0 a 12.89 kilómetros Viaje medio $26.50 pesos

De 12.90 a 25.59 kilómetros



De 12.90 a 25.59 kilómetros Viaje largo $40 pesos

De 25.60 a 37.60 kilómetros



De 25.60 a 37.60 kilómetros Viaje AIFA $110 pesos

De 0 a 41.20 kilómetros



Fecha oficial del nuevo costo del viaje del Tren AIFA-Buenavista

La fecha oficial en la que entrarán en vigor las nuevas tarifas del Tren Felipe Ángeles, Buenavista - AIFA será a partir del próximo 10 de octubre de 2026. Actualmente, la obra conecta con otros medios de transporte, entre ellos:



Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán

Línea B del Metro de CDMX

Líneas 1, 3 y 4 del Metrobús

Ecobici en CDMX

Mexibús (en el Edomex) y transporte público local

📢¡Actualizamos nuestras tarifas! A partir del sábado 10 de octubre, entran en vigor las nuevas tarifas del #TrenAIFA, autorizadas por la ATTRAPI. Ahora, el costo de tu viaje dependerá de la distancia recorrida. Consulta tu tarifa antes de iniciar el viaje. 🚆 https://t.co/AdrKv8fsXy — @TrenAIFA (@TrenAIFA) October 7, 2026

Estaciones del Tren AIFA-Buenavista

El servicio de operación del Tren AIFA-Buenavista es de lunes a viernes de 5:00 a 00:00 horas, sábados de 06:00 a 00:00 horas y domingos y días festivos de 07:00 a 00:00 horas.

Estaciones del Tren Felipe Ángeles, Buenavista - AIFA