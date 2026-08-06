Rentas impagables en CDMX orillan a miles a perder horas en traslados desde el Edomex

Existen miles de familias que laboran en la CDMX y que por temas de las altas rentas, tienen que pagar rentas en el Edomex para que su salario les alcance para vivir dignamente. De acuerdo con el índice de ventas de Inmuebles25, publicado en febrero del 2026, el costo promedio para ocupar un departamento de dos recamaras en la capital ascendió a 21 mil 614 pesos mensuales, una cifra que refleja un incremento acumulado del 62% desde octubre del 2021 en una tasa de encarecimiento que supera exponencialmente la inflación general y que es impulsada por una alta demanda de vivienda frente a una oferta limitada.

En un reportaje especial presentado por la periodista Montse Quintana para Azteca Noticias, se documentó el caso de Leonardo, quien debe recorrer diariamente 38 kilómetros desde Ixtapaluca hasta Perisur en el sur de la CDMX a través del sistema RTP, estaciones del Metro como Santa Marta y Constitución de 1917, e incluso servicios de transporte privado por aplicación, invirtiendo entre dos horas y media y hasta tres horas por proyecto.