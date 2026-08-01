Sábado de marchas CDMX: Calles cerradas y bloqueos este 1 de agosto 2026 EN VIVO
Comienza el mes y con esto las marchas CDMX; sigue nuestras actualizaciones EN VIVO y no te retrases para el comienzo del fin de semana hoy 1 de agosto de 2026.
¿Sábado de salir a pasear? Que tus planes no se vean interrumpidos por las marchas CDMX o bloqueos; sigue nuestras actualizaciones en vivo para este 1 de agosto.
Sábado de marchas CDMX: Calles cerradas y bloqueos este 1 de agosto 2026 EN VIVO
Presencia de manifestantes en patriotismo a esta hora
A las 12:00 horas se espera un grupo de manifestantes en Puente de la Morena y Avenida Patriotismo.
#PrecauciónVial | A las 12:00 horas concentración de manifestantes en Puente de la Morena y Av. Patriotismo, col. San Pedro de los Pinos, alcaldía Benito Juárez.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 1, 2026