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Sábado de marchas CDMX: Calles cerradas y bloqueos este 1 de agosto 2026 EN VIVO

Comienza el mes y con esto las marchas CDMX; sigue nuestras actualizaciones EN VIVO y no te retrases para el comienzo del fin de semana hoy 1 de agosto de 2026.

Marchas CDMX_ Calles cerradas y bloqueos este 1 de agosto 2026 EN VIVO
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Escrito por: Ollinka Méndez

¿Sábado de salir a pasear? Que tus planes no se vean interrumpidos por las marchas CDMX o bloqueos; sigue nuestras actualizaciones en vivo para este 1 de agosto.

Sábado de marchas CDMX: Calles cerradas y bloqueos este 1 de agosto 2026 EN VIVO

Presencia de manifestantes en patriotismo a esta hora

A las 12:00 horas se espera un grupo de manifestantes en Puente de la Morena y Avenida Patriotismo.

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