¡Conductora salió ilesa! Auto cae desde el segundo piso de un estacionamiento en Tlalpan; esto pasó

Auto cae en Tlalpan desde el segundo piso de un estacionamiento de un centro comercial, en la Ciudad de México, luego de que la conductora realizara una maniobra que provocó que la unidad terminara volcada sobre el suelo.

El incidente fue atendido por elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes acudieron al sitio tras recibir el reporte sobre un vehículo volcado.

¿Dónde ocurrió la caída del vehículo?

De acuerdo con la información proporcionada por la SSC, los hechos ocurrieron en un centro comercial ubicado en la esquina de Calzada del Hueso y Avenida Miramontes, en la alcaldía Tlalpan.

Los primeros reportes señalan que la conductora se encontraba realizando maniobras al interior del estacionamiento cuando, por circunstancias que serán determinadas, el automóvil cayó desde el segundo piso.

Policías auxiliaron a la conductora

Al percatarse de lo ocurrido, los policías bancarios se aproximaron de inmediato para auxiliar a la mujer que se encontraba dentro del automóvil.

Los elementos de la SSC ayudaron a la conductora a salir del vehículo y solicitaron los servicios de emergencia para que pudiera ser valorada por personal médico.

La rápida intervención de los policías permitió que la mujer fuera atendida después del accidente, mientras se realizaban las labores correspondientes para retirar la unidad.

Momentos después, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron al lugar para valorar a la conductora. De acuerdo con la SSC, la mujer fue diagnosticada con crisis nerviosa, pero no presentó una condición que ameritara su traslado a un hospital.

Aunque el automóvil sufrió el impacto de la caída desde el segundo nivel del estacionamiento, la conductora logró salir del vehículo y recibir atención médica en el lugar.