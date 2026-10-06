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¡Precaución al Sur de CDMX! Cae enorme árbol en Periférico y frena circulación en Álvaro Obregón: Zonas afectadas por lluvias | EN VIVO

Un enorme árbol se desplomo en los carriles laterales de Periférico, afectando la circulación de la zona para el inicio de este martes 6 de octubre.

Afectaciones en CDMX HOY: Baches, fugas, socavones y otras obras inconclusas este martes; zonas afectadas
Enorme árbol se desploma en Periférico|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez, Oscar Morales

Con información de: Armando Martínez

Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.

Estas son las zonas afectadas para este 6 de octubre 2026; toma precauciones.

Calles afectadas por accidentes, socavones, baches e inundaciones este martes

Árbol se desploma en carriles laterales de Periférico

En las primeras horas de este 6 de octubre 2026 se registró la caída de un enorme árbol en la lateral de Periférico en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

El desplome del arbusto de 10 metros de largo provocó el cierre de la lateral.

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