Auto sale volando y se estrella contra una casa en Missouri; hay un muerto

Parece una escena de película; sin embargo, lamentablemente ocurrió en la vida real, en Missouri, Estados Unidos, para ser exactos. Una conductora perdió el control de su auto, salió volando e impactó contra una casa.

El accidente ocurrió el martes 18 de julio, alrededor de las 2:30 de la tarde (tiempo local). Una cámara de seguridad captó el momento en el que el auto rojo chocó contra una casa y éste se partió en dos.

La conductora murió debido al fuerte impacto, mientras que los habitantes de la casa sobrevivieron, aunque una parte de su patrimonio quedó completamente destruida.

Derek Wentzel, dueño de la casa, dijo en entrevista con CNN que al momento del choque, él no se encontraba en el hogar, pero sí estaba su novia y unos amigos que se habían reunido para platicar. Su pareja fue quien le habló para contarle lo que había pasado.

“Me dijeron que cuando el automóvil se estrelló contra la habitación aquí, había un niño de 2 a 3 años sentado en la cama. El impacto empujó la cama contra la pared, por eso el niño no sufrió",dijo Wentzel.

Mujer muere tras impactar su coche contra una casa en Missouri

Equipos de emergencia y paramédicos llegaron al lugar para atender el accidente. Autoridades de Missouri indicaron que la conductora del auto murió instantáneamente.

“Solo espero que ella ni siquiera supiera lo que estaba pasando cuando sucedió", dijo Diane Wentzel.

“No estaba seguro de lo malo que era y cuando llegué aquí y vi lo malo que era, pensé, supongo que se quedarán con nosotros esta noche. Dijeron que es posible que no podamos ingresar a nuestra casa en absoluto. Puede ser una pérdida total”, indicaron los dueños de la casa deshecha.

Ahora solo esperan poder salvar algunas de sus cosas y tratar de volver a la normalidad, aunque por el momento no saben qué pasará con su casa.

