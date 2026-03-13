Una canción de amor latinoamericano: Jorge Drexler presenta Taracá

¿Cómo escribes una carta de amor a tu país? Amando a aquellos otros donde a pesar de ser extranjero has sido inmensamente feliz. Amor que perdura aún en tiempos difíciles. Sí es como Jorge Drexler nos enseña que uno no es de donde nace, sino de donde se siente querido.

“Desde mi primera guitarra, que es una guitarra de paracho que me regaló mi abuelo hasta el contacto con la cultura purépecha en la canción Movimiento en el video sobre los corredores tarahumaras, hasta mi amor por la Ciudad de México por tantos amigos que tengo en Guadalajara, que está en un momento tan duro Jalisco en este en este momento”, dijo el cantautor a Azteca Noticias.

Recordó emocionado cuando a los cinco años vivió con sus abuelos, que eran maestros rurales y organizaban planes de educación rural, en Pátzcuaro.

“Yo vivía en Patzcuaro cuando tenía cinco años. Lo cuento y me emociona todavía porque mi abuelo amaba a México y organizaba los planes de educación rural en Pátzcuaro y yo siempre sentí ese amor también. México es un país insondable”, insiste al recordar con amor.

Es Jorge Drexler, uno de los cantautores latinoamericanos más prolíficos de este cuarto de siglo.

Ganador de múltiples premios Grammy, Drexler se hizo famoso a nivel mundial al ganar el Oscar por mejor canción en 2005 por “Al otro lado del río”, tema que no pudo interpretar en la ceremonia a petición de la producción televisiva.

“Cuando me dicen que no voy a cantar la canción, hubo un movimiento de repente, como decir vamos a retirar la canción de los premios. Yo le dije primero no se puede, pues ya está presentada. Entonces legalmente no la puedes retirar. Pero además, yo no quiero retirarla porque más allá de que yo esté dolido, eso es mi victoria a largo plazo.

“En el momento yo decidí dejarla e hice hincapié para dejarla porque dije lo que tenemos que pensar es que cuando cierran una gasolinera en Oklahoma y el señor que va a hacer la limpieza que no tiene papeles, que tiene que trabajar de noche porque de día no lo pueden ver, ve la ceremonia de los Oscar y ve que alguien canta una canción en su idioma, el idioma que él no puede hablar en su vida cotidiana”.

Y entones -agrega- de repente, esa es la importancia, la importancia que está teniendo el bilingüismo en Estados Unidos, la entrada del español.

Bad Bunny y la revancha latina

Con el tiempo, otro artista tendría una revancha a sui generis sobre las voces que repudian el idioma común.

“Soy muy fan de lo que hizo Bad Bunny en el Super Bowl. Yo creo que lo que pueden tener en común es dar una cachetada de guante blanco a quienes te impiden una cosa de repente y el mensaje que dice no es ustedes y nosotros, sino América somos todos y atrás mío está la bandera argentina y la de Puerto Rico y está la de Estados Unidos también. Es decir, esto es una oportunidad”.

Drexler presenta Taracá

Drexler presenta Taracá un homenaje a los ritmos, a los músicos y a la historia de Uruguay, su país natal.

Recordó cuando dejó Uruguay y regresaba cuatro veces por año. “También tengo esta oportunidad de ver toda Iberoamérica con perspectiva, inclusive en mi propio espacio en mi propio país lo puedo ver con perspectiva. Después de dar todas esas vueltas, quería de alguna manera volver a ver mi país desde una perspectiva también cosmopolita”.

Taracá es una carta de amor en extenso

“Los productores de este disco también son de otros países de otra época. Les llevo cuarenta años. El productor más joven empezó a trabajar en disco con 21 años. Tadu Vázquez, de aquí de la música urbana de Montevideo, que es una música diferente de la que yo hago”, revela en una entrevista realizada por Gonzalo Oliveros.

Se trata de un espejo de país que cambia en otra velocidad.

Asegura que Uruguay es un país no radical. “Es exactamente lo que espero de la pregunta de un periodista mexicano, digamos, no un país sumamente radical como México, donde todo todo es extremo. Uruguay es un país muchísimo más moderado. Si pasa un tiempo por aquí, te vas a dar cuenta de que de que los cambios son muy graduales.

Una nación de contrastes

He encontrado en Montevideo una fuente, un momento maravilloso de la música uruguaya, con muchas cosas que no son conocidas fuera, que han florecido en este tiempo, ninguna de manera radical. Todas están dialogando con su pasado, con su entorno, con su raíz. Un territorio en simbiosis artística.

Dice que aspira a sentirse perteneciente al circuito de música uruguaya, después de haber dado muchísimas vueltas por muchos lados de interacción con esos mundos, no de volver a grabar a Uruguay y de sentirme partícipe y bueno, me gusta lo de catalizador de sentir que puedo ofrecer algo que tiene que ver con la perspectiva que tiene que ver con la visión que hay del Uruguay desde el resto del mundo”.

El primer sencillo de la producción es Toco madera, canción que tiene una línea peculiarmente mexicana.

“Debo aclarar con orgullo, no que yo me despierto una mañana en Zacatecas que tenía un concierto por una serie de ruidos muy molestos. Tenía la idea esa de toco madera hace tiempo de escribirla entonces. Llamo a un amigo mío, Carlos Casacuberta y Carlos le digo loco, estoy escribiendo una canción en Zacatecas y el tren que está pasando por aquí y me dice ‘si estás escuchando el tren de Zacatecas, no puedes no mencionar la entrada de Pancho Villa en tren, que es la primera vez que se utiliza en la historia un tren como una herramienta bélica”.

Recuerda con orgullo: “es mi frase favorita del disco”, una canción de amor latinoamericana.

