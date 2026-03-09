Estados Unidos, Israel e Irán: Así te afecta el conflicto que puede disparar el precio del petróleo y la gasolina

Hay un lugar en el planeta tan pequeño que casi ni siquiera se ve en el mapa, pero que define cuánto pagas por la gasolina y todo empieza en un rincón del Medio Oriente que hoy, está en la mira de ataques militares de Estados Unidos e Israel; ese lugar se llama la isla de Kharg en Irán.

No es una isla cualquiera; es la terminal petrolera más importante del país, el punto desde donde sale la mayor parte del petróleo iraní hacia el mundo y ahora mismo, está bajo amenaza, pero el verdadero problema está a unos kilómetros de allí, específicamente en el estrecho de Ormos, un paso marítimo angosto entre Irán y Omán, por donde circula casi el 20 por ciento de todo el petróleo del planeta.

Para entender la magnitud, imagínate que de cada cinco barriles de petróleo que se consumen en el mundo, al menos uno pasa por allí.

Si ese estrecho se sigue bloqueando, el mercado global está a nada de entrar en pánico y, cuando el petróleo entra en pánico, los precios se disparan y aquí viene la parte que nos toca.

Aunque México produce petróleo, la gasolina que usamos depende del precio internacional. Si el petróleo sube; sube el transporte, suben los alimentos, sube el precio de los productos básicos porque todo se mueve con gasolina.

Si el conflicto escala y el estrecho de hormos sigue; ya las advertencias están hechas. El petróleo podría superar los 120 dólares por barril.

Eso significa presión directa en la gasolina, en la inflación, en el costo de la vida y todo provocado por una guerra que está ocurriendo al otro lado del planeta.

Así que la próxima vez que escuches sobre ataques en Irán, no pienses que es una historia lejana porque ese conflicto está definiendo cuánto te cuesta llenar el tanque .

Así cotiza el petróleo hoy tras el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán

El precio del petróleo hoy 9 de marzo de 2026 se mantiene al alza en los mercados internacionales, impulsado por la tensión geopolítica generada tras el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Desde el inicio de esta crisis, el valor del crudo ha registrado un aumento cercano al 25%, reflejando la preocupación de los mercados por posibles afectaciones al suministro global de energía.

Analistas de Wall Street advierten que los precios podrían continuar subiendo si la situación en Medio Oriente se vuelve más inestable, especialmente porque Irán es uno de los principales productores de petróleo del mundo y cualquier interrupción en su producción o exportación puede impactar directamente el mercado internacional.

Actualmente, los principales indicadores del crudo se cotizan en los siguientes niveles:



Petróleo Brent: 102.50 dólares por barril

West Texas Intermediate (WTI): 100.67 dólares por barril

Mezcla Mexicana: 83.64 dólares por barril

Estos valores reflejan la presión que enfrenta el mercado energético ante la incertidumbre internacional.