¡Crisis en Líbano! Guerra suma más de 800 muertos y cientos de miles de desplazados

La población civil de Líbano enfrenta una crisis humanitaria cada vez más grave tras el recrudecimiento del conflicto entre Israel y el grupo armado Hezbolá. Desde que comenzaron los enfrentamientos el pasado 28 de febrero, cientos de personas han perdido la vida y cientos de miles se han visto obligadas a abandonar sus hogares para intentar ponerse a salvo.

De acuerdo con los reportes más recientes, más de 800 personas han muerto desde el inicio de la ofensiva, mientras que cerca de 800 mil habitantes han sido desplazados por los bombardeos y la escalada militar en diferentes regiones del país.

Las zonas del sur de Líbano y los alrededores de la capital, Beirut, se han convertido en algunos de los puntos más afectados por los ataques y las evacuaciones masivas ordenadas ante el riesgo de nuevos bombardeos.

ONU advierte sobre devastación en el sur de Líbano

La gravedad de la situación ha encendido las alarmas de la comunidad internacional. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que amplias zonas del país corren el riesgo de quedar completamente devastadas si la violencia continúa.

Según el funcionario, regiones como el sur de Beirut, el valle de Bekaa y la ciudad histórica de Baalbek enfrentan una situación crítica, con escenas de destrucción, evacuaciones masivas y creciente temor entre la población.

Las advertencias llegan en medio de una creciente preocupación por el impacto que la guerra puede tener en la estabilidad de toda la región de Medio Oriente.

Refugios precarios y lluvias agravan la crisis humanitaria

Más allá de los bombardeos, miles de familias desplazadas enfrentan ahora condiciones extremadamente precarias. Las lluvias recientes han provocado inundaciones y daños en los refugios improvisados donde se resguardan quienes huyeron de sus casas.

Muchos civiles han tenido que instalarse en campamentos improvisados o espacios abiertos sin la infraestructura necesaria para resistir las condiciones climáticas.

Mohammad Marie, un hombre de 41 años originario de Nabatieh que fue desplazado por los combates, relató las dificultades que enfrenta para encontrar un lugar donde vivir.

“No tengo tienda de campaña, no tengo nada, y mi situación económica es muy difícil. No tengo dinero para alquilar una casa”, explicó al describir las limitadas opciones que tienen miles de familias en situación similar.

Familias enteras sobreviven dentro de sus vehículos

Ante la falta de refugios disponibles, algunas familias han tenido que improvisar soluciones extremas para sobrevivir. En la ciudad de Sidón, por ejemplo, varias personas han decidido permanecer dentro de sus automóviles, cubriéndolos con plásticos para proteger sus pertenencias de la lluvia.

Uno de esos casos es el de la familia de Hussein Murtada, donde siete integrantes comparten un solo vehículo como refugio temporal. El desplazado explicó que las escuelas y albergues disponibles ya se encuentran saturados debido al alto número de personas que han huido de las zonas de combate.

Mientras continúan los intercambios de misiles entre Israel y Hezbolá, la población civil sigue siendo la más afectada. Sin una solución política inmediata al conflicto regional, miles de libaneses deberán continuar enfrentando desplazamiento, incertidumbre y condiciones cada vez más difíciles para sobrevivir.