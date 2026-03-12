La guerra en Medio Oriente vuelve a sacudir al petróleo tras escalada entre Estados Unidos, Irán e Israel

La Guerra en Medio Oriente vuelve a sacudir los mercados energéticos . Ataques atribuidos a Irán alcanzaron instalaciones petroleras en Omán y embarcaciones en el Estrecho de Ormuz, mientras Estados Unidos e Israel advierten que responderán con más fuerza si continúan las agresiones en la región.

El conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel amenaza con expandirse y elevar la presión global sobre el suministro de energía.

El Estrecho de Ormuz, el punto crítico de la Guerra en Medio Oriente

Uno de los nuevos blancos de los ataques fue el puerto de Salalah, en Omán, donde drones iraníes impactaron instalaciones de almacenamiento de petróleo.

Al mismo tiempo, Irán atacó barcos en el Estrecho de Ormuz, una vía estratégica del Medio Oriente. Por este corredor marítimo, ubicado en el Golfo Pérsico, circula casi una quinta parte del petróleo mundial.

Según los reportes, Irán bloqueó la ruta marítima y colocó minas para impedir el paso de embarcaciones, lo que provocó que 20 mil marineros quedaran varados en cerca de mil barcos.

La maniobra elevó la tensión en la Guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos, Irán e Israel.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿ES UNA EXCURSIÓN O UNA GUERRA? TRUMP ACLARA LA SITUACIÓN DEL CONFLICTO CON IRÁN

No cede la tensión en Medio Oriente



Drones iraníes atacaron instalaciones petroleras en el Puerto de Salalah, en #Omán, mientras se reportan agresiones a barcos en el Estrecho de Ormuz, ruta por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial.



La escalada entre Irán y Estados… pic.twitter.com/jOjQiR2dFH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 12, 2026

Estados Unidos responde con ataques al bloqueo de Irán

Estados Unidos afirmó haber destruido las minas colocadas por Irán en cuestión de horas. Washington también aseguró que ha atacado más de 5 mil 500 objetivos iraníes, incluidos 60 barcos utilizados para colocar explosivos en la zona .

“Eliminamos prácticamente todos sus barcos mineros en una noche. Estamos en el barco número 60; no me di cuenta de que teníamos una Armada tan grande"; detalló Donald Trump.

La respuesta militar aumenta el riesgo de que la Guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en Medio Oriente se intensifique aún más.

El petróleo supera los 100 dólares y golpea a consumidores

La crisis energética ya se refleja en los mercados. El crudo West Texas Intermediate, referencia en Estados Unidos, superó los 104 dólares por barril .

El indicador internacional Brent también rebasó los 102 dólares. Hace pocas semanas los precios oscilaban entre 70 y 80 dólares por barril . Hoy superan los 100 dólares, impulsados por la escalada de la Guerra en Medio Oriente.

El impacto de la Guerra en Medio Oriente ya se siente en varios países

El aumento del combustible comienza a afectar a ciudadanos en distintas regiones.

En Egipto, conductores ya enfrentan precios más altos: “No esperábamos para nada esta subida de precios. Nos sorprendió la nueva realidad"; detalló el taxista Tarek Abdel Aziz Ahmed.

En Corea del Sur, algunos ciudadanos consideran cambiar sus hábitos.

“Normalmente viajo en coche, pero como el coste del combustible aumenta, he estado pensando que quizá debería empezar a usar el transporte público"; detalló Wang Jin-Sun, residente surcoreano.

En Europa también crece la preocupación.

“Preveo lo peor en los próximos meses, porque, obviamente, la cadena será un infierno, tanto por la especulación como por la escasez de materias primas"; explicó el residente de Roma, Marco Agliata.

Incluso en América Latina ya hay señales de impacto: En Perú se reporta desabastecimiento de gas ligado a la crisis energética global.

El riesgo de que el petróleo llegue a 200 dólares

La tensión en Medio Oriente continúa aumentando. Israel y Estados Unidos advirtieron que llegarán hasta las últimas consecuencias y que no detendrán los ataques contra Irán.

Teherán respondió que el mundo debe prepararse para más ataques dentro de la Guerra en Medio Oriente.

También aseguró que el barril de petróleo podría alcanzar hasta 200 dólares, porque Irán no permitirá que ni siquiera un litro cruce el Estrecho de Ormuz.

Ante la crisis energética, la Agencia Internacional de Energía recomendó liberar 400 millones de barriles de petróleo.

La medida fue aprobada por los 32 países miembros del organismo. Se trata de la mayor liberación de reservas en su historia, una decisión que busca contener el impacto inmediato mientras la Guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en Medio Oriente continúa escalando.