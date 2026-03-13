Donald Trump eleva presión sobre México por cárteles

Donald Trump volvió a subirle el tono a su ofensiva contra México en el combate a los cárteles.

Durante el anuncio de una alianza militar contra el narcotráfico en Miami, el presidente de Estados Unidos no sólo colocó a México como el centro del problema de los cárteles en la región; también volvió a presionar al gobierno de Claudia Sheinbaum por negarse a aceptar ayuda directa de Washington.

La respuesta mexicana fue inmediata. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la cooperación en materia de seguridad, pero marcó un límite: la soberanía no se negocia. Sin embargo, no quedó ahí. Horas después, Trump insistió y endureció todavía más su discurso.

Trump vuelve a poner a México en la mira

El mensaje del mandatario estadounidense fue claro desde Miami: para su gobierno, la violencia de los cárteles en el hemisferio tiene su epicentro en México.

'...debemos reconocer que el epicentro de la violencia de los cárteles es México. Los cárteles mexicanos están alimentando y orquestando gran parte del derramamiento de sangre y el caos en este hemisferio...’

No se trata de una postura nueva. Desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump fijó como uno de sus objetivos centrales el combate a seis cárteles mexicanos, a los que considera organizaciones terroristas internacionales.

Lo distinto ahora es el tono: la presión ya no sólo va contra los grupos criminales, sino también contra el gobierno mexicano por no abrir la puerta a una intervención estadounidense.

Sheinbaum responde con una línea roja: la soberanía

Frente a ese nuevo embate, Claudia Sheinbaum sostuvo que México ha dicho no a la entrada del gobierno de Estados Unidos para actuar contra los cárteles y que esa decisión se mantiene.

Más tarde, después de que Trump reposteara un mensaje en redes que equiparaba ese rechazo con la actitud de un narcogobierno, la presidenta respondió de manera directa y defendió la coordinación bilateral, pero bajo condiciones.

'...estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad. Pero hay una condición que siempre hemos puesto: porque podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida, el pueblo de México: soberanía, y esa no está a negociación...’

Con esa respuesta, Sheinbaum buscó cerrar el paso a cualquier lectura de subordinación frente a Washington, aunque el intercambio dejó ver que el desacuerdo ya entró en una fase más áspera.

Trump endurece el golpe: ‘los cárteles gobiernan México’

Lejos de bajar el tono, Trump redobló la presión horas después desde la Base Aérea Andrews.

Ahí reprochó de nuevo el rechazo mexicano a su ayuda y lanzó una de sus frases más duras hasta ahora: aseguró que los cárteles gobiernan México.

Reporter: You made a post about Claudia Sheinbaum refusing your help in Mexico. What's your plan with Mexico?



Trump: Well, she should not have refused my help.



I offered to get rid of the cartels in Mexico, and for some reason she doesn’t want to do that.



She should get rid of… pic.twitter.com/N0Bq9dYGWj — Clash Report (@clashreport) March 13, 2026

Con eso, el presidente estadounidense no sólo insistió en que el narcotráfico representa una amenaza para su país; fue un paso más allá y colocó al Estado mexicano bajo sospecha de incapacidad, o de falta de control, frente al crimen organizado.

Ese endurecimiento complica aún más la relación bilateral, porque eleva el costo político de cada respuesta mexicana y coloca la discusión en un terreno mucho más delicado: el de la soberanía, la cooperación en seguridad y la legitimidad del Estado frente al poder de los cárteles.

México enfrenta el choque en un entorno regional menos favorable

El nuevo cruce con Donald Trump también ocurre en un momento incómodo para el gobierno mexicano en América Latina.

La izquierda perdió terreno y varios de los liderazgos que durante años fueron cercanos o afines al obradorismo ya no están, fueron derrotados o atraviesan un claro desgaste. México cuenta con cada vez menos respaldo político en la región.

Esa idea quedó retratada con dos mensajes duros. Por un lado, la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, advirtió que no quiere para su país lo que, a su juicio, ha ocurrido en México. Por el otro, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cuestionó la falta de intención para acabar con los grupos narcoterroristas.

#CostaRica 🇨🇷🇲🇽 Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica, calificó a México como un "referente de a dónde no queremos llegar", desatando reacciones diplomáticas regionales. #Periodistas pic.twitter.com/PZvb04Hzvl — Periodistas Oaxaca (@PeriodistasOax) March 7, 2026

A eso se suma otro dato políticamente sensible: Cuba, uno de los pocos gobiernos que todavía quedaban en la órbita ideológica cercana, ya anunció contactos con Estados Unidos en medio de su propia crisis.

El choque ya no es sólo por seguridad

Lo que dejaron las últimas horas no fue sólo un intercambio de declaraciones. Fue una escalada.

Trump empuja una narrativa cada vez más agresiva sobre México, mientras Sheinbaum intenta contener el golpe con una defensa cerrada de la soberanía.

Entre ambas posturas, la relación bilateral entra en un terreno más áspero, con menos margen político y con Washington subiendo la presión no sólo desde la tribuna, sino también desde sus redes sociales.