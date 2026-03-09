China presenta sus principales objetivos de desarrollo para 2026-2030

El informe indica que China busca mantener el crecimiento de su producto interior bruto dentro de un rango apropiado durante los próximos cinco años, considerando las condiciones económicas actuales. Este desempeño sería clave para avanzar hacia uno de sus principales objetivos: duplicar el PIB per cápita para el año 2035, con la meta de alcanzar el nivel de un país moderadamente desarrollado.

En el documento también se señala que la innovación será el principal motor del crecimiento económico. En ese sentido, se proyecta que el gasto nacional en investigación y desarrollo registre un incremento promedio anual de al menos 7 %, como parte de la estrategia para fortalecer la competitividad tecnológica del país.

Transformación digital y desarrollo verde: Los pilares para China

Además, el plan contempla impulsar tanto el desarrollo verde como la transformación digital. Entre las metas ambientales se encuentra reducir en 17 % las emisiones de carbono por unidad de PIB para 2030. Al mismo tiempo, se prevé ampliar el peso de las industrias vinculadas a la economía digital, de modo que representen el 12.5 % del PIB.

El informe también pone énfasis en mejorar el bienestar de la población. Entre los objetivos sociales destaca elevar la esperanza de vida hasta los 80 años. Para respaldar estas metas, China plantea 109 proyectos de gran alcance distribuidos en seis áreas clave, que incluyen desde el impulso a nuevas fuerzas productivas de alta calidad hasta el fortalecimiento y mejora del bienestar público.