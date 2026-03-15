Golpe a la exportación de petróleo de Irán, esta es la relevancia del ataque de EU contra la isla de Kharg

Estados Unidos lanzó un ataque directo contra la isla de Kharg, el principal centro de exportaciones petroleras de Irán. Esta terminal maneja el 90% de las exportaciones de crudo del régimen de Teherán y tiene capacidad para almacenar hasta 30 millones de barriles.

El impacto paralizó el flujo petrolero iraní y elevó los costos energéticos mundiales. La Guardia Revolucionaria iraní emitió una advertencia final: cualquier planta industrial con capital estadounidense en la región se convirtió en objetivo militar.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, calificó el bombardeo como una “guerra impuesta”. Aseguró que los ataques partieron desde territorio de los Emiratos Árabes Unidos. Desde Abu Dabi, Anwar Gargash abogó por una salida racional para Irán y la región.

El estrecho de Ormuz bajo asedio: 17 buques atacados en dos semanas

Irán respondió con simetría y apuntó a la infraestructura energética de los aliados de Washington en todo el Golfo. Teherán reforzó un bloqueo selectivo en el estrecho de Ormuz, cerrando el paso a buques con bandera de Estados Unidos o Israel. La agencia marítima del Reino Unido reportó que 17 navíos sufrieron ataques en las últimas dos semanas.

Amena Bakr, directora de energía para Oriente Medio y análisis de la OPEP+, advirtió: “La infraestructura energética en general en la región del Golfo sigue siendo objeto de ataques”. Agregó: “Esto es suficiente para disuadir a los armadores y a las empresas de cruzar ese estrecho en un futuro próximo”.

Trump exige escolta internacional: China y Reino Unido bajo presión de Washington

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, exigió que potencias como China y el Reino Unido enviaran sus armadas para escoltar el comercio mundial.

Israel confirmó la muerte de dos altos mandos de inteligencia en Teherán, como parte de 400 oleadas de ataques completadas. El Pentágono identificó a seis militares fallecidos tras el accidente de un avión cisterna en Irak el jueves 12 de febrero de 2026. Un tripulante muerto en ese choque aéreo recibió homenajes.

Con la terminal de Kharg fuera de combate y los precios del petróleo en ascenso, la guerra de 2026 entró en una fase de asfixia económica para Irán.