Con esta canción respondió Donald Trump a sus críticos en Europa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a meter ruido, ahora con un video de la Casa Blanca sobre sus acciones de guerra en Irán acompañado por ‘La Macarena’.

La elección de la canción no pasó inadvertida. En medio de las críticas que han surgido en Europa, sobre todo desde España, el uso de ese tema fue leído como una provocación con destinatario claro.

La publicación no tardó en encender la conversación. El video no solo promocionó la ofensiva en Irán, también abrió una nueva polémica por la forma en que la Casa Blanca decidió presentar ese mensaje.

La Casa Blanca mezcló guerra y provocación

El video difundido por la Casa Blanca buscó promocionar las acciones de guerra en Irán, pero terminó llamando la atención por algo más: la música.

Con ‘La Macarena’ de fondo, la publicación tomó un tono provocador y empujó la discusión más allá del conflicto militar. La canción se volvió parte central del mensaje y de la controversia.

España quedó en el centro de la polémica

Dentro de las reacciones en Europa, España ocupó un lugar especial. El uso de esa canción fue interpretado como una crítica directa por la oposición española a los ataques contra Irán.

Ahí estuvo buena parte de la carga del video. No solo se trató de presumir una acción militar, sino de acompañarla con una referencia que inevitablemente iba a hacer eco en ese país.

Trump vuelve a convertir la crítica en espectáculo

La respuesta al video fue inmediata y la polémica creció rápido. Justo ahí, Donald Trump volvió a colocarse en el centro de la conversación.

Porque más allá del contenido militar, la publicación terminó funcionando como otra muestra de su estilo político: provocar, generar críticas y mantenerse en el foco público a partir del escándalo.