Las autoridades de salud dieron a conocer el panorama actual del sarampión en México y en dónde se ubican los contagios activos.

El secretario de Salud, David Kershenobich, señaló que el país registra 12 casos activos y habló de la certificación de la Organización Panamericana de la Salud que le fue retirada al país como libre de enfermedad.

¿Cuántos casos activos de sarampión hay y dónde están?

David Kershenobich informó que actualmente en México quedan 12 casos activos de sarampión y todos se concentran en un solo estado: Chiapas.

Esa cifra se considera como mínima tras el intenso brote.

¡Alerta sanitaria que pudo evitarse!



México enfrenta más de 20 mil contagios de #sarampión y al menos 50 fallecimientos entre 2025 y 2026, tras restablecerse la transmisión sostenida del virus.



La investigación advierte que no existía un registro preciso de comunidades sin… pic.twitter.com/3gG0P5Me98 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 20, 2026

¿Qué dijo el secretario sobre la pérdida del certificación de sarampión?

El titular de Salud reconoció que el retiro de la calificación como país libre de sarampión era algo que ya veían venir, ya que controlar un brote y volver a alcanzar ese estatus toma tiempo.

Se espera que México la vuelva a recuperar una vez que se controle la enfermedad.

El balance de contagios y muertes entre 2025 y 2026

De acuerdo con los datos compartidos, entre 2025 y 2026 el país acumula más de 20 mil contagios de sarampión y al menos 50 fallecimientos, luego de restablecerse la transmisión del virus.

¿Qué señalan sobre vacunas y rezagos pasados?

También se señala que no había un registro preciso de comunidades sin vacunar por baja cobertura y fallas en la compra y distribución de biológicos, apuntando a un rezago vinculado con la administración de Andrés Manuel López Obrador y Hugo López-Gatell.

¡Alerta sanitaria por sarampión!



La Organización Panamericana de la Salud determinó que #México perdió su condición de país libre de sarampión tras reportar 14 casos activos.



El repunte se atribuye al movimiento antivacunas y al desabastecimiento de biológicos durante el… pic.twitter.com/s1eV1XGlVT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 18, 2026

¿Qué se necesita para recuperar el estatus sanitario?

Con los casos activos, el sector salud busca sostener el control del brote para que el país vuelva a cumplir con los criterios y recupere la certificación.