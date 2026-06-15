“Los tienen sin comer”: Trabajadores encaran a titular de Salud por falta de alimentos en hospital infantil de CDMX

La falta de alimentos para pacientes del Hospital Psiquiátrico Infantil, en la Ciudad de México, quedó expuesta durante una visita del secretario de Salud, David Kershenobich, cuando trabajadores del sector salud le reclamaron directamente por las condiciones que enfrentan los menores atendidos en esa institución.

El momento fue captado en video y posteriormente difundido en redes sociales, donde se observa a personal médico y administrativo expresar su inconformidad por la suspensión del servicio de alimentación, una situación que calificaron como inadmisible tratándose de niñas, niños y adolescentes que requieren atención especializada.

Durante el intercambio, los trabajadores señalaron que el problema no solo afecta la operación cotidiana del hospital, sino que impacta directamente a pacientes con necesidades particulares derivadas de sus tratamientos de salud mental.

“Ni siquiera nos dan alimentos”, reclamó una de las personas presentes, mientras otros empleados insistían en que los menores permanecieron sin recibir alimentación adecuada debido a problemas administrativos relacionados con el proveedor encargado del servicio.

Personal de salud exige respeto para pacientes con atención especializada

En la conversación, los trabajadores hicieron énfasis en que la alimentación es un derecho fundamental y recordaron que el artículo 4 de la Constitución reconoce el derecho a la alimentación.

Además, señalaron que los pacientes del hospital requieren cuidados especiales y que no se puede minimizar la importancia de garantizarles condiciones dignas durante su estancia.

“Nuestros niños merecen un respeto. Son niños con un tratamiento especial”, expresó una trabajadora frente al titular de Salud.

Los empleados también aprovecharon la presencia del funcionario para exponer otras problemáticas que, aseguraron, llevan años sin resolverse. Entre ellas mencionaron retrasos en pagos, pendientes relacionados con plazas laborales y la entrega de uniformes.

Según relataron, en distintas ocasiones se les ha informado que los problemas administrativos serían solucionados, pero afirman que las respuestas no siempre se traducen en acciones inmediatas.

Kershenobich admite el problema y asegura que ya se atiende

Ante los reclamos, David Kershenobich reconoció la existencia de la problemática relacionada con la alimentación de los pacientes y explicó que la situación derivó de la falta de pago al proveedor responsable del servicio.

El secretario aseguró que el tema ya está siendo atendido y que se trabaja para regularizar los pagos correspondientes.

“La alimentación fue un problema que se resolvió... Sí, pues no le han pagado. Lo estamos resolviendo”, respondió durante el diálogo con los trabajadores.

