Nido de delincuencia y basura: Autos abandonados en calles de la GAM; otras afectaciones en CDMX| EN VIVO

Un espacio para estacionar los vehículos de residentes de la zona en calles de la colonia Guadalupe Insurgentes, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), se ha convertido en un problema debido al abandono de unidades en el lugar.

Habitantes denuncian la presencia de automóviles que permanecen abandonados, presuntamente porque se encuentran relacionados con algún proceso de investigación y no han sido retirados.

Robo de autopartes y basura: Las consecuencias de los autos abandonados en la GAM

Vecinos de la zona aseguran que estos vehículos se han convertido en blanco del robo de autopartes, una situación que también afecta a los automóviles de quienes viven en los alrededores.

A esto se suma la acumulación de basura, la presencia de personas en situación de calle y la falta de espacios para estacionarse, pues los vehículos que permanecen durante largos periodos ocupan lugares que podrían utilizar los habitantes.

Vecinos exigen intervención de autoridades en la GAM para retirar autos abandonados

Los vecinos piden la intervención de las autoridades para revisar la situación de estos automóviles, retirar los que ya no deban permanecer en el sitio y recuperar la seguridad y el orden en esta vialidad.