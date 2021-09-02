Descubren 175 autos de colección en bodega abandonada en Londres

En Londres, Inglaterra, se descubrió una bodega abandonada que además de albergar polvo también ocultaba 175 autos de colección, los cuales serán subastados en los próximos días.

La empresa que se encarga de la venta de los autos de colección, London Barns Finds, calificó el hallazgo de los vehículos en la bodega como una “extraña, pero maravillosa colección de óxido”.

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Medios locales refirieron que los autos de colección pertenecen a los años 50 y a las mejores marcas de automóviles como Porsche, BMW y Volkswagen.

Aún se desconoce la forma en que los 175 autos de colección permanecieron en la bodega almacenados, solo se sabe que pertenecían a una colección privada.

Autos de colección se ofrecen a coleccionistas antes de subastarse

La colección de autos de colección causó furor entre los aficionados al automovilismo y coleccionistas, quienes esperaron con ansias la demostración de los vehículos.

La empresa de Londres ya exhibió desde el 30 de agosto los primeros vehículos de colección a grupos no mayores de 200 personas, entre las cuales se priorizaron a reconocidos coleccionistas de autos y a especialistas en restauración. Después se irán subastando en los próximos días.

Entre los modelos de los autos de colección hallados en la bodega de Londres se encuentran un Porsche 911 Cabriolet de 1973, además de un BMW 530M y Z3, también un Cabriolet clásico de 1974, un Triumph Stag, un Land Rover Defender de los años 90, por mencionar algunos.

El youtuber Freddie Atkins, del canal especializado en autos, The TFJJ, mostró emocionado las hileras de autos de colección.

Estoy en una bodega muy especial, no había visto nada parecido antes en mi vida. Es una colección loca de Mercedes, Porsche, Volkswagen y otros autores clásicos.

La empresa de Londres destacó que estos autos de colección son de precios variados, aunque la mayoría no rebasa los 13 mil 760 dólares, aunque hay algunos económicos que oscilan entre los dos mil dólares.

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