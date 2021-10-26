Avalancha en volcán Chimborazo, Ecuador, sepulta a montañistas

Al menos tres montañistas murieron luego de que cayera una avalancha en el volcán Chimborazo, en Ecuador, durante el fin de semana.

Autoridades locales indicaron que era un grupo de al menos 12 montañistas expertos que estaban en el volcán Chimborazo, cuando ocurrió la avalancha.

Los montañistas subían el volcán Chimborazo, la montaña más alta de Ecuador, cuando a seis mil metros sobre el nivel del mar se registró la avalancha.

Del grupo de 12 montañistas, tres murieron, cuyos cuerpos se rescataron este lunes, mientras que siete más lograron salvar sus vidas tras ser rescatados; sin embargo, tres más continúan desaparecidos.

📍Luego de las coordinaciones y a pesar de las condiciones climáticas adversas, se realizó el descenso controlado de los cuerpos hasta el primer refugio, donde personal de #Criminalística toma procedimiento



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Buscan a tres montañistas en volcán Chimborazo

Autoridades de Chimborazo iniciaron labores de rescate de los cuerpos de los montañistas fallecidos y de búsqueda, de los que aún están en calidad de desaparecidos.

No obstante, debido a las malas condiciones del clima que hay en el volcán Chimborazo, las labores se suspendieron y más tarde se reanudaron sin tener resultados sobre el paradero.

Autoridades locales trasladaron los cuerpos de los alpinistas fallecidos hasta el primer refugio del volcán Chimborazo.

ACCIONES DE RESCATE👮🏼‍♂️



Continuando con las LABORES DE BÚSQUEDA, hoy los equipos especializados del #GOE y de otras instituciones, lograron la extracción de las 3 personas fallecidas tras avalancha en el volcán #Chimborazo



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Familiares de los tres montañistas desaparecidos en el volcán Chimborazo mantienen la esperanza de que sus seres queridos aún estén con vida.

Por el incidente en el volcán, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador cerró los ingresos al volcán Chimborazo y El Altar.

A través de un comunicado, detalló que el volcán El Altar permanecerá cerrado del 25 al 29 de octubre debido a las condiciones climáticas que afectaron de forma significativa los senderos.

Mientras que la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo permaneció cerrada durante este lunes por las labores de búsqueda de los montañistas desaparecidos en la avalancha que se registró la madrugada del 24 de octubre.

El volcán Chimborazo es un volcán con nieve perpetua y es el más alto de Ecuador al contar con seis mil 263 metros, que atraen a alpinistas y montañistas de todo el mundo.