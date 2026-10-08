Línea B y 6 del Metro CDMX con afluencia alta y avance LENTO; toma tus precauciones
Planifica tu ruta y sal con tiempo, pues el avance del Metro CDMX puede presentar retrasos; mantente actualizado con lo que sucede en las 12 Líneas en vivo.
Planea tu ruta con las actualizaciones sobre el avance o retraso del Metro CDMX para este jueves 8 de octubre 2026. Esto ocurre en las terminales de las 12 Líneas.
Línea B y 6 del Metro CDMX con afluencia alta y avance LENTO; toma tus precauciones
Sin salida de trenes en Indios Verdes
Pasajeros en la terminal Indios Verdes de la Línea 3 del Metro reportan que no están saliendo unidades con dirección a Universidad. La falta de envio de convoyes desde la terminal norte ha provocado la acumulación de personas en las plataformas de abordaje y la suspensión momentánea de las salidas.
@MetroCDMX Que onda con la línea 3, no puede ser que no salgan trenes de indios verdes— Damii Loove ♡ (@AliienBlack) October 8, 2026
Avance lento en la Línea B: Reportan retrasos en el servicio rumbo a Buenavista
Pasajeros de la Línea B del Metro señalan que el servicio registra marcha lenta en el trayecto con dirección a Buenavista. Los reportes emitidos por los usuarios solicitan la intervención del personal operativo para acelerar la frecuencia de paso de los convoyes, ante la acumulación de personas en las plataformas de abordaje de este corredor.
@MetroCDMX Por favor ayuden agilizando el avance de la línea B dirección Buenavista por favor 🙏— Damariz Galicia (@GaliciaDam45124) October 8, 2026