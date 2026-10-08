Línea B y 6 del Metro CDMX con afluencia alta y avance LENTO; toma tus precauciones

Pasajeros en la terminal Indios Verdes de la Línea 3 del Metro reportan que no están saliendo unidades con dirección a Universidad. La falta de envio de convoyes desde la terminal norte ha provocado la acumulación de personas en las plataformas de abordaje y la suspensión momentánea de las salidas.

@MetroCDMX Que onda con la línea 3, no puede ser que no salgan trenes de indios verdes — Damii Loove ♡ (@AliienBlack) October 8, 2026