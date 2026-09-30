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Metro CDMX: Línea A presenta avance lento hoy 30 de septiembre; toma previsiones

No esperes hasta el último momento, revisa el estado actual del Metro CDMX en tiempo real y planifica tu salida con anticipación.

Avance y retrasos del Metro CDMX hoy miércoles 30 de septiembre
¿Qué pasa hoy 30 de septiembre en el Metro CDMX?| Metro CDMX

Escrito por: Jorge Iñigo, Iveth Ortiz

Azteca Noticias te brinda una cobertura EN VIVO del progreso de los trenes del Metro CDMX este miércoles 30 de septiembre, para que puedas anticiparte a posibles cierres o retrasos.

Que no se te haga tarde: Conoce el avance del Metro CDMX hoy miércoles 30 de septiembre

Metro CDMX presenta buen avance

El Metro informa que presenta buen avance en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, A y B.

Asimismo, continúa la alta afluencia en las Líneas 3 y 7

Reportan falla en escaleras eléctricas estación San Joaquín

Usuarios reportan que la escalera eléctrica presenta fallas en la estación San Joaquín Línea 7. El Metro informa que se verificará la situación.

Se registra afluencia moderada en varias Líneas

El Metro informa que se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y B.

Reportan retraso de trenes en Línea 3

Se reportan retrasos en Línea 3. El Metro responde que se agiliza la circulación y salida de trenes.

Reportan avance lento en la Línea A

Usuarios reportan avance lento en la Línea A. El Metro informa que se agiliza la circulación de trenes.

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