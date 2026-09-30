Metro CDMX: Línea A presenta avance lento hoy 30 de septiembre; toma previsiones
No esperes hasta el último momento, revisa el estado actual del Metro CDMX en tiempo real y planifica tu salida con anticipación.
Azteca Noticias te brinda una cobertura EN VIVO del progreso de los trenes del Metro CDMX este miércoles 30 de septiembre, para que puedas anticiparte a posibles cierres o retrasos.
Que no se te haga tarde: Conoce el avance del Metro CDMX hoy miércoles 30 de septiembre
Metro CDMX presenta buen avance
El Metro informa que presenta buen avance en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, A y B.
Asimismo, continúa la alta afluencia en las Líneas 3 y 7
#MetroAlMomento: Las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, A y B presentan buen avance de trenes desde las terminales y la afluencia es controlada. Recuerda que la información puede ajustarse ante eventualidades en el servicio.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 30, 2026
Continúa la alta afluencia en las Líneas 3 y 7 lo que… pic.twitter.com/62901o4B4c
Reportan falla en escaleras eléctricas estación San Joaquín
Usuarios reportan que la escalera eléctrica presenta fallas en la estación San Joaquín Línea 7. El Metro informa que se verificará la situación.
Alberto, se comparte información con el área correspondiente para verificar situación.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 30, 2026
Se registra afluencia moderada en varias Líneas
El Metro informa que se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y B.
#MetroAlMomento: Se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 30, 2026
La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por… pic.twitter.com/N1HEuS54zO
Reportan retraso de trenes en Línea 3
Se reportan retrasos en Línea 3. El Metro responde que se agiliza la circulación y salida de trenes.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 3. Permite el libre cierre de puertas y utiliza la palanca únicamente en caso de emergencia.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 30, 2026
Reportan avance lento en la Línea A
Usuarios reportan avance lento en la Línea A. El Metro informa que se agiliza la circulación de trenes.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea A. Permite el libre cierre de puertas y utiliza la palanca únicamente en caso de emergencia.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 30, 2026