Bachelet visitará China, primera de un jefe de Derechos Humanos de ONU

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, llegará a China la próxima semana, señaló el viernes (20 de mayo de 2022) el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la primera visita de este tipo desde el año 2005, misma que ha generado temores entre grupos activistas de que pueda verse como un respaldo a los antecedentes de Beijing respecto al tema.

A principios de esta semana, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, señaló que el viaje de la expresidenta de Chile incluirá una visita a la remota región occidental de Sinkiang, donde la ONU (Organización de las Naciones Unidas) cree que integrantes de la etnia uigur están injustamente detenidos, sufren maltratos y son forzados a trabajar.

.@UNHumanRights announces first visit to #China by a UN High Commissioner for Human Rights since 2005, from 23 to 28 May.



.@mbachelet will visit Guangzhou, Kashgar and Urumqi.



👉https://t.co/g78vP6XN7S pic.twitter.com/PjdgmydkoL — UN Human Rights (@UNHumanRights) May 20, 2022

Visita de Bachelet a China es la primera de un jefe de DDHH de la ONU desde 2005

Cabe señalar que China ha negado las acusaciones de potencias occidentales sobre de que ha condenado a personas a trabajo forzado y cometido genocidio contra los uigures, además de que ha advertido a otros países que no interfieran en sus asuntos internos con críticas a sus acciones en Sinkiang.

La organización Human Rights Watch, señaló el viernes (20 de mayo de 2022) que junto a otros grupos de derechos humanos habían expresado su preocupación de que el gobierno chino "manipule la visita para usarla como un truco de relaciones públicas".

La Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, también visitará la ciudad de Cantón, en el sur de China, pero no irá a Beijing debido a la pandemia de Covid-19, señaló su oficina.

Michelle Bachelet se reunirá con altos cargos a nivel nacional y local, impartirá una conferencia en la Universidad de Cantón y dará una rueda de prensa en el último día de su visita en el "Gigante Asiático".

Bachelet visitará China del 23 al 28 de mayo, se tratará de la primera visita de un Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde la que efectuó Louise Arbor en el año 2005.