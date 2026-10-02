Bachillerato SECTEI 2026: convocatoria, registro y requisitos

Para algunas personas, volver a estudiar la preparatoria no significa regresar a un salón de clases. Hay quienes trabajan, tienen responsabilidades familiares o simplemente necesitan una opción que puedan acomodar a su propia rutina.

Ahí entra el Bachillerato en Línea SECTEI, una alternativa de educación media superior cuyo proceso de ingreso se realiza por internet y que permite al estudiante organizar sus horas de estudio de acuerdo con sus compromisos personales.

¿Qué es el Bachillerato en Línea SECTEI?

El Bachillerato en Línea SECTEI es un programa de educación media superior que se cursa mediante una plataforma educativa y está dirigido a personas que cumplan con los requisitos académicos y administrativos establecidos en la convocatoria.

Una de sus particularidades es que el estudiante puede decidir en qué horario estudiar, tomando en cuenta sus compromisos laborales, familiares y personales.

Eso sí, existe un compromiso de tiempo: la convocatoria establece que se deben destinar 24 horas semanales al estudio y a la atención oportuna de las actividades que marca el programa.

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Ya está disponible la convocatoria y el registro para el #BachilleratoEnLíneaSECTEI. Adquiere conocimientos fundamentales para la vida y gestiona el estudio a tu propio ritmo.



Convocatoria 👉… pic.twitter.com/UdSRJWkFKI — SECTEI CDMX (@SECTEI_CDMX) September 15, 2026

Para ingresar también es necesario tener conocimientos básicos en el manejo de equipo de cómputo y paquetería, específicamente Word y Excel.

Si una persona todavía no cuenta con esas habilidades, la propia convocatoria contempla la posibilidad de acudir a las Ciberescuelas de los PILARES para participar en cursos básicos de computación.

Lo mismo ocurre con quienes necesiten orientación para crear o utilizar una cuenta de correo electrónico, pues las Ciberescuelas pueden brindar asesoría en ese proceso.

Paso a paso para inscribirte al bachillerato SECTEI 2026

El ingreso no ocurre automáticamente después de llenar un formulario. La convocatoria establece un procedimiento compuesto por cuatro etapas: registro y envío de documentos, revisión e integración del expediente digital, publicación de aspirantes aceptados e inscripción en línea.

Para la Generación 2026-D, el registro comenzó el 14 de septiembre y concluirá a las 23:59 horas del 11 de octubre de 2026.

El primer paso consiste en ingresar al sistema de registro disponible a través de la página de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Antes de comenzar, es importante tener digitalizados los documentos requeridos. Deben enviarse en PDF, por separado y con un tamaño máximo de 2,048 KB por archivo.

Una vez capturados los datos y enviados los documentos, el sistema genera un comprobante con un folio y una contraseña. Guardarlos es indispensable, pues serán necesarios para continuar con el proceso y aquí hay una diferencia que puede evitar confusiones: obtener un folio no significa estar inscrito. El propio documento señala que el registro únicamente da derecho a participar en la convocatoria.

Requisitos para estudiar el bachillerato

A esto se suman las condiciones necesarias para poder desarrollar las actividades en línea: conocimientos básicos de computación, una cuenta de correo electrónico personal y activa y acceso a un equipo de cómputo, preferentemente, o a un dispositivo móvil con conexión a internet.

La convocatoria también establece que cada estudiante debe disponer de las 24 horas semanales necesarias para cumplir con el programa.

En cuanto a la documentación, se solicita digitalizar a partir de los originales:



Identificación oficial vigente con fotografía.

CURP certificada, cuando no sea visible en la identificación.

Certificado original de secundaria.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses, cuando el domicilio no sea visible en la identificación.

La documentación debe presentarse en PDF, por separado y respetando el límite de tamaño establecido.

¿Da certificado oficial este bachillerato?

La convocatoria establece que el programa forma parte de las opciones de bachillerato de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.

Para quien está considerando estudiar esta modalidad, este punto es fundamental: no se trata únicamente de tomar cursos por internet, sino de ingresar a un programa sujeto a un proceso formal de registro, revisión documental, aceptación e inscripción.

La convocatoria también establece los requisitos que deben cumplirse para permanecer dentro del programa. Por ejemplo, cuando una persona no cuenta inicialmente con el certificado de secundaria y se le permite presentar documentación alternativa bajo las condiciones señaladas, existe un plazo para entregar posteriormente el certificado.

¿Cuánto dura el bachillerato SECTEI 2026?

En la información de la convocatoria proporcionada para esta nota no se especifica una duración total del Bachillerato en Línea SECTEI en años o meses.

Lo que sí establece el documento es que existen periodos escolares y que, en determinados casos relacionados con la entrega de documentación pendiente, el plazo corresponde al primer periodo escolar de ocho semanas.

Por ello, no sería correcto atribuirle una duración determinada al bachillerato sin que ese dato aparezca en la información de la Gaceta utilizada para esta nota.