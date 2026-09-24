Caso Durango: ¿qué es la bacteria Klebsiella y por qué puede ser peligrosa para los recién nacidos?

Si quieres entender qué es lo que está pasando con los casos de muerte de los recién nacidos en Durango, aquí te explicamos qué es esta bacteria Klebsiella, cómo puede provocar infecciones y por por qué ellos son especialmente vulnerables, además de los principales riesgos asociados con este tipo de infección.

¿Qué es la bacteria Klebsiella?

Las infecciones por Klebsiella son un problema de salud pública importante, principalmente en el ámbito hospitalario, por la frecuencia, la gravedad y la resistencia a los antibióticos, lo que hace más complejo su tratamiento.

La doctora Wong Chew de la UNAM destacó que la población vulnerable a esta bacteria es la que tiene un sistema inmunologico más debilitado:



Personas con estancia en ciudado intensivos

Personas con padecimientos pulmonares crónicos

Adutos mayores

Recién nacidos

La Klebsiella puede causar infecciones en el tracto urinario, intraabdominales, en el sistema nervioso central, en heridas quirúrgicas, en el torrente sanguíneo y neumonía. En los casos que se llegan a complicar los pacientes pueden desarrollar choque séptico y fallo multiorgánico.

Como se trata de una bacteria que puede ocasionar infecciones graves, especialmente en pacientes vulnerables como los recién nacidos, la detención oportuna y la atención médica son fundamentales.

Casos de muerte en recién nacidos en Durango

El IMSS confirmó en Durango que la bacteria Klebsiella pneumoniae causó la muerte de cinco bebés recién nacidos en el Hospital General.

Padres de los bebés fallecidos salieron aún más enojados de su reunión con las autoridades, calificando el caso como una "atrocidad sin precedentes".

La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona Número 1 del estado de Durango señaló que la presencia de la bacteria asociada al brote en el quinto caso registrado, los estudios no la identificaron.

El Instituto informó que se identificó una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual en el hospital, aunque su presencia no explica por sí sola los fallecimientos, por lo que anunció que ya realiza una revisión clínica y epidemiológica integral para determinar las circunstancias de cada caso.