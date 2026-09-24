Familias de recién nacidos fallecidos en Durango revisan expedientes con el IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó avances sobre los casos relacionados con la Unidad de Ciudadanos con la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, en Durango, donde fallecieron cinco recién nacidos.

El equipo de nivel central del IMSS se reunió de forma individual con cuatro de los cinco núcleos familiares de los recién nacidos fallecidos.

Durante los encuentros, las familias recibieron y revisaron los expedientes clínicos que habían solicitado y conocieron los resultados de la investigación disponible hasta el día de hoy.

El instituto señaló que decidió informar primero a las familias, al considerar que tienen derecho a conocer esta información antes que nadie.

En el caso de la quinta familia, el IMSS reiteró su disposición para reunirse con el equipo que da seguimiento a su caso cuando así lo decida.

Familias expresaron dudas e inconformidades sobre el fallecimiento de los recién nacidos

Las reuniones fueron encabezadas por la doctora Avala Santos Carrillo, directora de Prestaciones Médicas, y Jorge Marengo, titular de Derechos Humanos del IMSS a nivel central.

Durante los encuentros, los padres expresaron sus dudas e inquietudes, molestias e inconformidades. El Instituto señaló que toma sus testimonios con toda seriedad.

Investigación continúa abierta

Entre las instituciones involucradas en la investigación se encuentran la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la Dirección General de Epidemiología, el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE), la Comisión Estatal de Riesgos Sanitarios, los Servicios de Salud de Durango y el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Además, señaló que respeta el derecho de las familias a presentar denuncias y afirmó que colabora con la Fiscalía General de la República (FGR) en todo lo que pidan.

¿Qué pasó en el IMSS de Durango?

Se reportó la muerte de 5 bebés recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona no. 1 en el estado de Durango.

A través de un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lamentó el fallecimiento de los bebés, expresando su solidaridad con las familias afectadas.

Se identificó una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual; sin embargo, el IMSS de Durango explicó que su presencia no explica por sí sola el fallecimiento de los cinco bebés.