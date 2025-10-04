Vaya polémica en la que se encuentra Bad Bunny en Estados Unidos, luego de que se diera a conocer que será el encargado del próximo espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2025, aseguran que es una incongruencia al estar en contra de Trump.

¿Por qué está en el centro de la polémica Bad Bunny?

El cantante puertorriqueño, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, fue confirmado para el esperado show, lo que desató una fuerte reacción por parte del ala conservadora del Partido Republicano y simpatizantes del movimiento político Make America Great.

Que ha manifestado de manera categórica su rechazo a que el “conejo malo”, sea quien entretenga a una audiencia de millones de televidentes en todo el planeta.

Una de las principales razones es la oposición que el artista ha expresado contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump, las cuales provocaron la separación de miles de familias de inmigrantes en Estados Unidos.

Artistas han manifestado su descontento ante la polémica

Otras personalidades han manifestado su descontento como Danica Patrick, Benny Johnson, Jack Posobiec y Corey Lewandowski se han pronunciado públicamente contra la participación del intérprete, incluso llamando a un boicot a la transmisión televisiva del encuentro deportivo más visto del planeta.

La polémica también se centra en el idioma. Algunos críticos aseguran que resulta incongruente que un artista que canta y se expresa principalmente en español lidere el show de medio tiempo de un evento que consideran estadounidense.

Además, ciertos sectores de derecha han llegado a acusarlo d e “odiar a las personas blancas”, citando declaraciones que dio en una entrevista en 2022.

Otro punto que ha avivado las críticas es la decisión pasada del cantante de excluir a Estados Unidos de una de sus giras, argumentando que buscaba proteger a sus seguidores de posibles detenciones por parte de agentes migratorios.

Para algunos, aceptar ahora el espectáculo del Super Bowl representa una contradicción. La tensión aumentó cuando Corey Lewandowski, sugirió que habría presencia de agentes de ICE durante el evento en Santa Clara, California.

Sin embargo, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, descartó categóricamente esa posibilidad. Entre acusaciones, llamados al boicot y señalamientos de incongruencia, Bad Bunny se encuentra en el centro de una tormenta mediática que, lejos de opacar el Super Bowl, podría convertir su actuación en una de las más vistas y polémicas en la historia del evento.