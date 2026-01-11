Más de 500 muertos tras represión de protestas en Irán contra el régimen

En Irán llevan dos semanas en protestas contra el régimen islámico. La organización no gubernamental por los derechos humanos HRANA aseguró este 11 de enero de 2026 que las autoridades iraníes han reprimido las concentraciones y han dejado más de 500 muertos, con 490 manifestantes y 48 oficiales de seguridad fallecidos.

Irán arde: el miedo ya no alcanza para callar a las calles y se disparan las protestas

Irán no ha proporcionado un conteo oficial, lo que genera sospechas sobre la magnitud real de la represión.

Las fuerzas de seguridad dispararon munición real contra los manifestantes, avivando la tensión en las calles. Reportes de agencias internacionales muestran videos de usuarios con sonidos de disparos y caos urbano.

La crisis económica acelera el descontento: la inflación galopante, el desempleo y la devaluación del rial iraní empujan a la población a las calles, ignorando el corte de internet que busca silenciar la protesta.

Huelga nacional: Reza Pahlavi llama a paralizar el sector petrolero y de transporte

Desde su exilio, Reza Pahlavi, hijo del derrocado Sha Mohammad Reza Pahlavi, convocó acciones decisivas. “En este sentido, hago un llamamiento a los trabajadores y empleados de sectores clave de la economía, especialmente el transporte, el petróleo y el gas, y la energía, para que inicien una huelga nacional”, declaró en un video.

Pahlavi intensifica el llamado: “También les pido a todos, hoy y mañana, sábado y domingo esta vez a partir de las 18:00, que salgan a las calles con banderas, imágenes y símbolos nacionales, y que reclamen los espacios públicos como suyos. Nuestro objetivo ya no es simplemente salir a las calles; el objetivo es estar listos para tomar los centros de las ciudades y mantenerlos”.

Esta huelga en sectores estratégicos amenaza paralizar la economía iraní, ya debilitada por sanciones y protestas.

Irán arde: el régimen amenaza y las protestas crecen

“EU está listo para ayudar”: Trump se pronuncia sobre la crisis en Teherán

Donald Trump se pronunció en su cuenta de Truth Social: “ Irán busca la libertad, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar!”.

La crisis impacta el transporte: varias aerolíneas cancelaron vuelos a Teherán y Shiraz, según pantallazos de Flightradar24. Manifestantes desafían la represión firme y mantienen el movimiento, con calles llenas pese a los riesgos.