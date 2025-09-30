Un repartidor en Chicago logró escapar de una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en pleno centro de la ciudad, durante un episodio que quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El hecho sucedió durante el pasado fin de semana, ha desatado un intenso debate acerca del uso de la fuerza en operativos migratorios del ICE.

Persecución del ICE en Chicago: ¡Repartidor de comida se les escapa!

En las imágenes, captadas y difundidas por testigos en la zona, se observa a más de diez agentes de ICE vestidos con equipo táctico persiguiendo a un joven ciclista que vestía una chaqueta café. El repartidor de comida, con evidente destreza, logra esquivar a los oficiales mientras pedalea a toda velocidad por las calles de Chicago.

Conforme a las declaraciones de las personas presentes, el incidente comenzó luego de que el joven lanzara comentarios verbales contra los agentes y hasta un insulto hacia el presidente Donald Trump. Sin embargo, no se reportaron amenazas ni agresiones físicas previas a la persecución de los agentes del ICE.

Hasta el momento, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no ha emitido un comunicado oficial acerca de lo sucedido ni ha confirmado si el joven era un objetivo de una redada migratoria. De hecho, la ausencia de una versión oficial ha generado especulaciones en redes sociales, además de llamados de organizaciones civiles a esclarecer los hechos.

Repartidor escapa de ICE en Chicago: video que reabre el debate migratorio

El video, ampliamente compartido en plataformas como TikTok, “X” (antes Twitter) y Facebook, ha sido descrito por algunos usuarios como una escena “digna de película”. Otros, en cambio, lo consideran un reflejo preocupante de la tensión que generan los operativos de ICE en comunidades migrantes de Estados Unidos.

En un contexto donde la administración Trump busca intensificar las deportaciones, este tipo de episodios alimentan la discusión acerca de los límites del poder federal en materia migratoria y el respeto a los derechos civiles. El caso plantea una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto las redadas migratorias deben permitirse en espacios públicos y a plena luz del día, cuando la línea entre la seguridad y el exceso de fuerza parece cada vez más difusa?