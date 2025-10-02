“No hay lugar seguro”: ICE podría estar presente en el Super Bowl; estará Bad Bunny

El reciente anuncio de que Bad Bunny será el encargado del show del medio tiempo del Super Bowl generó gran entusiasmo entre fanáticos y jugadores, quienes celebraron la elección del “conejo malo”, uno de los artistas más escuchados a nivel mundial.

Aunque el anuncio tiene días, las conversación sigue en el tema, y recientemente el exjefe de campaña de Trump, Corey Lewandowski, dejó entrever la seguridad de los migrantes en este tipo de evento.

CONFIRMED: ICE will be active and on-site at Bad Bunny’s Super Bowl performance.



Trump Advisor Corey Lewandowski warns: there’s no place ICE won’t go to remove criminal aliens from the US, even the Super Bowl:



"There is nowhere you can provide safe haven to people who are in… pic.twitter.com/kfKlGcuR7Q — Benny Johnson (@bennyjohnson) October 1, 2025

Asesor de Trump cuestiona presentación de Bad Bunny en Super Bowl

Corey Lewandowski, exjefe de campaña de Donald Trump, criticó abiertamente la participación del cantante puertorriqueño durante una entrevista en el show web The Benny Show.

Según Lewandowski, la elección de Bad Bunny es “una vergüenza” y cuestiona su capacidad de representar al público estadounidense:

“Es una vergüenza que hayan elegido a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el espectáculo de medio tiempo”.El asesor político también argumentó que existen otras bandas y artistas que podrían unir a la gente, en contraste con Bad Bunny, a quien acusa de dividir a la audiencia por su discurso:

“Deberíamos intentar ser inclusivos, no excluyentes. Hay muchísimas bandas y artistas geniales que podrían tocar en ese espectáculo y unirían a la gente, no la separarían”.

¿ICE en el Super Bowl? Exasesor de Trump lanza duro mensaje previo a show de Bad Bunny

A pesar de las críticas, Bad Bunny sigue consolidándose como uno de los músicos más influyentes. Curiosamente, el artista había anunciado que no ofrecería conciertos en Estados Unidos como parte de su gira mundial Debí Tirar Más Fotos, debido a las redadas de ICE y la situación de migrantes indocumentados en el país.

“No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país sin documentos. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos, los arrestaremos, los internaremos en un centro de detención y los deportaremos.”

Además de su popularidad, el espectáculo llama la atención por incluir un mensaje cultural y anticolonial en su más reciente álbum, lo que agrega un componente simbólico a su presentación en uno de los eventos deportivos más vistos del mundo.