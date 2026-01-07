“¿Qué tal la novedad con los somalíes?”: Trump envía 2 mil agentes a Minneapolis para redadas a migrantes

Minneapolis , el centro cultural y económico más importante de Minnesota se ha convertido en el nuevo objetivo del Departamento de Seguridad Nacional, teniendo en la mira a una comunidad en específico, los somalíes.

La ofensiva anti inmigrante de Donald Trump envió a dos mil agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ), a la ciudad de Minneapolis, Estados Unidos .

“¿Qué tal la novedad en Minnesota con los somalíes?”, expresó el presidente estadounidense.

Boicot a agentes de Trump: Hoteles rechazan a federales tras operativos de Kristi Noem en Minneapolis

La nombrada “mayor operación migratoria jamás vista”, no podía dejar fuera a uno de los personajes principales de la constante persecución de indocumentados, Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien en una demostración de fuerza, acompañó a los efectivos durante una de las detenciones.

Un golpe en la mesa para cada extranjero o ciudadanos con rasgos latinos o africanos, dejándoles un claro mensaje: “Estamos detrás de ti”.

Sin embargo, la comunidad ha respondió en defensa de sus vecinos, por lo que ahora los Agentes Federales no la tienen fácil para hacer reservaciones en las ciudades donde se despliegan las redadas migratorias.

“Cuando usaban sus correos electrónicos gubernamentales para intentar obtener una tarifa oficial para sus habitaciones, los rechazaban”, explicó Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.

Vivir con miedo en EU: El saldo de las deportaciones masivas en el primer año de Trump

La administración de Donald Trump, sigue empeñada en expulsar de Estados Unidos a todo aquel que no crea que es ciudadano estadounidense, todo para cumplir con sus promesas de campaña durante los primeros 365 días de mandato.

Y, como consecuencia, deja a miles de deportados, además de generar miedo y terror a ser arrestado mientras caminas por la calle, vas al super o se intenta vivir una vida normal, sin hacer daño a nadie.

Tiroteo en Minneapolis deja una persona muerta; agentes de ICE están implicados

El miércoles 7 de enero 2026, se registró un tiroteo en Minneapolis, Minnesota, tras las manifestaciones contra los operativos migratorios y agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El tiroteo ocurrió cerca de la Calle East 34th y Avenida Portland, al sur de Minneapolis. Tim Walz , gobernador de Minnesota, confirmó que agentes del ICE están involucrados en este suceso.