Ya llegó “el baile del calamar”, reguetón de la Tigresa del Oriente

"El baile del calamar", es el nombre del nuevo reguetón que lanzó la Tigresa del Oriente. Inspirada en la serie de Netflix, "El juego del calamar", la canción de inmediato se hizo viral en las redes sociales.

Nuevo reguetón de La Tigresa del Oriente estalla en redes sociales

El furor provocado por la exitosa serie de Netflix, "El juego del calamar", ha provocado que la gente desate su creatividad a la hora de hacer memes, bailes cómicos, piñatas y ahora hasta canciones.

La más destacada hasta el momento es la de "El baile del calamar", el nuevo reguetón que lanzó la Tigresa del Oriente. El video de la canción creada por la cantante peruana ha logrado miles de "likes" y de comentarios tanto en sus redes sociales como entre los internautas.

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La polémica y exitosa serie Netflix se basa en un grupo de personas con enormes problemas económicos y a quienes se les invita para competir en unos juegos que resultan ser una serie de desafíos mortales a cambio de obtener un premio millonario.

En este nuevo de reguetón "El baile de calamar", la Tigresa del Oriente efectuó una colaboración con Rey Midas y Elmer Melocho, dos peruanos que también son muy reconocidos por realizar este tipo de música, "cómica y pegajosa".

"Perréalo, perréalo con el calamar"

"El baile de calamar" por La Tigresa del Oriente:

"Jugaremos, muévete luz verde... Jugaremos, muévete luz verde... muévete luz verde, muévete luz verde, muévete luz verde. Si eres un tramposo te voy a eliminar, si eres un borracho te voy a eliminar, si eres un mañoso te voy a eliminar... perréalo, perréalo con el calamar".

Arde Instagram 🔥 Estreno Mundial 🌍

Tigrillos (as) Les presentó Mi Nuevo Hit Grrr 🙌🏻 " El Baile De Calamar " 👧👧 pic.twitter.com/aHVWyzIT81 — La Tigresa del Oriente (@TigresaOriente) October 20, 2021

La Tigresa del Oriente es un personaje muy popular no solamente en Perú, con ayuda de las redes sociales, la cantante peruana se ha convertido en una personalidad muy conocida en diversas partes del mundo sobre todo en Latinoamérica.

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Con este tipo de música en Perú ha logrado miles de seguidores en sus cuentas digitales desde donde comparte sus creaciones musicales que de inmediato hacen estallar las redes sociales.