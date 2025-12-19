¡Cierren la nevera! El frío cae con fuerza en la CDMX: alcaldías por debajo de los 3 grados

El frío se intensificó en la Ciudad de México ( CDMX ), donde varias alcaldías registran temperaturas por debajo de los 6 grados, lo que ha encendido alertas por las bajas condiciones térmicas y el riesgo para la salud, especialmente durante las primeras horas del día.

Clima extremo en 5 alcaldías

¡Saca tu suéter o chamarra! Porque se sentirá frío en la CDMX; la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC , activaron la alerta amarilla y la naranja. El termómetro de varias alcaldías marcará por debajo de los 5 grados, toma nota.

Alerta naranja

Autoridades activan alerta naranja por temperaturas bajas de entre 1 y 3 grados centígrados, así como posibles heladas en la alcaldía de Tlalpan, durante el sábado del 20 de diciembre de 2025.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 20/12/2025 en la demarcación: @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/xkZWuLwJPL — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 19, 2025

Alerta amarilla

Además, el frío volverá a sentirse con fuerza en cinco alcaldías, donde se registran temperaturas de 6 grados, durante el sábado 20 de diciembre, así que saca tu mejor suéter para que no te tome por sorpresa.

Las bajas temperaturas representan un riesgo para la salud

Las bajas temperaturas representan un riesgo directo para la salud de todas las personas, ya que durante la temporada de frío aumenta la incidencia de enfermedades respiratorias como gripe, influenza y bronquitis, especialmente entre niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

El frío extremo también puede provocar hipotermia, una condición peligrosa que ocurre cuando la temperatura corporal desciende por debajo de lo normal, sobre todo en personas que permanecen a la intemperie o no cuentan con un abrigo adecuado.

🥶 En tiempo de #frío protégete de enfermedades respiratorias atendiéndo las siguientes medidas preventivas.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/wdbC0MrTWK — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 19, 2025

Además, también los cambios bruscos de temperatura debilitan el sistema inmunológico, lo que facilita contagios.

Si realizas actividades al aire libre, es recomendable utilizar cubrebocas y suéter, para evitar enfermedades que afecten tu día a día.

Ante este panorama, autoridades de salud subrayan la importancia de la vacunación, en particular contra influenza y COVID-19, así como mantener medidas preventivas como abrigarse correctamente, cubrir nariz y boca y acudir al médico ante cualquier síntoma.