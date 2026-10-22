Un ataque a balazos deja a una persona muerta y dos heridos en Edomex, todo esto mientras dormía

Mientras dormía la colonia San Lorenzo en Chimalhuacán, Estado de México, el violento estruendo de múltiples disparos cortó de tajo la tranquilidad de la noche. Un ataque armado directo en el cruce de las calles Nogal y Abedul dejó a un hombre sin vida tirado sobre el asfalto y otros dos gravemente heridos que hoy se debaten entre la vida y la muerte en un hospital.

Una emboscada sin oportunidad de escape

Las tres víctimas caminaban por la banqueta, completamente ajenos a lo que se desataría en segundos. De acuerdo con los reportes, un grupo de sujetos armados llegó al lugar, los interceptó en la calle y, sin mediar palabra, comenzó a dispararles en repetidas ocasiones. Fue una ráfaga certera que no les dio margen para correr.

Tras el violento ataque, uno de los hombres se desplomó sobre la vía pública. Los impactos de bala fueron fatales y terminó perdiendo la vida en el lugar, mucho antes de que alguien pudiera auxiliarlo. Sus dos acompañantes corrieron con una suerte apenas distinta: cayeron heridos de gravedad sobre el pavimento a la espera de ayuda.

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Los parámedicos fueron a su rescate

Minutos después de que los disparos alertaran a los vecinos, equipos de emergencia llegaron al sitio. Al confirmar la muerte de la primera víctima, los paramédicos trabajaron contrarreloj para estabilizar a los sobrevivientes y trasladarlos de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

Mientras tanto, los sicarios simplemente se esfumaron. Aprovecharon la confusión y el pánico para escapar de la escena. Hasta el momento, las autoridades no tienen pistas claras sobre su paradero, y no reportaron ninguna detención.

El caso ya está en manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Los agentes de investigación tendrán que peinar la escena del crimen, recabar testimonios y revisar los indicios balísticos para intentar armar este rompecabezas, identificar a los agresores y destapar el verdadero móvil detrás de esta ejecución que mancha de rojo, una vez más, las calles de Chimalhuacán.