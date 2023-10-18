Balean a dos personas en la entrada de una plaza comercial en Huixquilucan

Dos personas fueron baleadas en la entrada de una plaza comercial ubicada en Huixquilucan, Estado de México, luego de ser asaltadas por dos sujetos que viajaban en motocicletas.

Los primeros reportes indican que las víctimas sacaron dinero en efectivo del banco; mientras caminaban frente al Acceso 3 de Paseo Interlomas, fueron interceptados por asaltantes.

Personas que se encontraban en el estacionamiento lograron escuchar las detonaciones, por lo que acudieron a auxiliar a los dos hombres que se encontraban tendidos en el pavimento, tal como se observa en videos que circulan en redes sociales.

Al momento no hay personas detenidas y se desconoce el estado de las víctimas. Autoridades forenses y judiciales se encuentran acordonando la zona y continuarán con las investigaciones para poder esclarecer el móvil del doble homicidio y dar con el paradero de los responsables.

Dos personas fueron baleadas durante un supuesto asalto en la entrada de una plaza comercial ubicada en #Huixquilucan, en el #Edomex



Los responsables huyeron.https://t.co/0Ka155mcF0 pic.twitter.com/IHuEk5dMIK — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 18, 2023

Víctimas fallecieron en el hospital a causa de las heridas de bala que recibieron fuera de la plaza comercial

Respecto a la balacera, la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan informó que en cuanto tuvieron conocimiento de los hechos se movilizaron al sitio.

Detallaron que las dos personas identificadas como Ángel, un señor de 69 años de edad, y Jonathan de 40 años, se encontraban con vida cuando llegaron los servicios de emergencias, por lo que fueron trasladadas inmediatamente a un hospital para ser atendidas.

Las víctimas, habitantes de Azcapotzalco y Tlalnepantla respectivamente, fallecieron a causa de la gravedad de las lesiones.

Autoridades de Huixquilucan investigan el doble homicidio

Las primeras indagatorias señalan que las víctimas eran perseguidas por los delincuentes hasta que fueron alcanzadas frente a dicho acceso de Paseo Interlomas. Una vez que dispararon, los agresores se dieron a la fuga.

De acuerdo con las autoridades de Huixquilucan, serán las autoridades ministeriales las que determinen las causas del homicidio.