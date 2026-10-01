¡VIDEO! ¡Río de agua y lodo! Barranca se desborda por intensa lluvia y bloquea autopista Puebla -Veracruz

Una barranca se desbordó en Puebla tras las intensas lluvias registradas en la zona y afectó la circulación en la autopista 150D Maltrata-Esperanza , donde el agua arrastró lodo, piedras y ramas hasta la carpeta asfáltica.

El incidente ocurrió a la altura de los kilómetros 219 y 220, antes de la caseta de Esperanza, provocando tráfico lento en ambos sentidos de la vialidad: hacia Puebla y en el descenso rumbo a Veracruz. Las condiciones complicaron el paso de los automovilistas en el tramo Esperanza-Puebla.

Lodo y piedras invaden la autopista Maltrata-Esperanza

El desbordamiento de la barranca hizo que el cauce superara su capacidad y alcanzara la carretera; sobre la superficie quedaron distintos materiales, entre ellos lodo, piedras y ramas, por lo que la circulación tuvo que realizarse con precaución.

La afectación también fue reportada en el tramo conocido como Orizaba-Puebla, particularmente cerca de la caseta de cobro de Esperanza, donde se concentró el tránsito vehicular.

La recomendación para quienes circulaban por la zona fue disminuir la velocidad y mantener una distancia segura entre vehículos, debido a las condiciones de la carretera.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡PUEBLA BAJO EL AGUA TRAS LLUVIAS TORRENCIALES! TORMENTA Y GRANIZO CONVIERTEN CALLES EN RÍOS, DEJAN AUTOS VARADOS Y PROVOCAN CAOS

🌧️ #ATiempo Las fuertes lluvias en la zona oriente de Puebla provocaron el desbordamiento de una barranca sobre la autopista Puebla-Orizaba, metros antes de la caseta de Esperanza.



El incidente genera tráfico intenso en ambos sentidos, por lo que se recomienda extremar… pic.twitter.com/MHPfC7Z5n9 — A Tiempo Noticias (@atiemponot) September 30, 2026

Protección Civil mantiene vigilancia en la zona

Ante el incremento de agua provocado por las lluvias, también se mantiene vigilancia sobre otros puntos de la región. Protección Civil monitorea la presa retenedora de sólidos El Infiernillo, ubicada en Maltrata, así como el nivel del Río Chiquito, que atraviesa los municipios de Nogales y Ciudad Mendoza.

El seguimiento busca identificar posibles incrementos en los niveles de agua derivados de los escurrimientos registrados en la zona.

🚨 Deslaves afectan la autopista Puebla-Orizaba. En el tramo Esperanza-Maltrata, entre los km 219 y 220, se reportan afectaciones en ambos sentidos por el desgajamiento de laderas.



Video: Ignacio Álvarez pic.twitter.com/b6nbUTQL9V — Amexi Conectamos con la verdad (@AmexiNoticias) September 30, 2026

Recomiendan evitar cruzar corrientes de agua

Las autoridades pidieron a los automovilistas extremar precauciones al transitar por la autopista Puebla-Veracruz y atender las indicaciones colocadas en el camino.

También recomendaron evitar atravesar corrientes de agua y, en caso de ser posible, considerar otra ruta mientras permanecen las condiciones adversas en el tramo afectado.