Miden masa de cromosomas humanos, por primera vez

Desde las instalaciones de sincrotrón nacional del Reino Unido, Diamond Light Source, investigadores de la University College London "UCL", utilizaron un potente haz de rayos "X" para determinar la cantidad de electrones en una extensión de 46 cromosomas que utilizaron para calcular la masa de cromosomas humanos

Medición de la masa de cromosomas humanos

En un nuevo estudio publicado en Chromosome Research, los expertos descubrieron que los cromosomas son aproximadamente 20 veces más pesados que el ADN que contienen, es decir una masa mucho más grande de lo que se esperaba con anterioridad, lo que sugiere que aún podrían faltar componentes por descubrir.

Human chromosomes have been 'weighed' using X-rays, and are heavier than expected, suggesting there may be missing components yet to be discovered - study led by Archana Bhartiya & Prof Ian Robinson @LondonNanotech @uclmaps @DiamondLightSou https://t.co/U6UvczYIk0 — UCL News (@uclnews) June 1, 2021

Los cromosomas constan de proteínas que cumplen una variedad de funciones que van desde leer el ADN, hasta regular los procesos de la división celular, además de empaquetar de manera ajustada las denominadas "hebras" de ADN de unos dos metros de largo, en nuestras células.

Ian Robinson, Centro de Nanotecnología de Londres en la UCL:

"Conocemos la masa de ADN del Proyecto Genoma Humano, pero esta es la primera vez que hemos podido medir con precisión las masas de estos cromosomas"

Para lograr el estudio, investigadores utilizaron el método llamado "pticografía de rayos X", que consiste en unir los patrones de difracción que ocurren cuando un haz de rayos "X" pasa a través de los cromosomas, con la finalidad de crear una reconstrucción 3D de alta sensibilidad. La resolución fina fue posible debido a que el rayo desplegado en Diamond Light Source, fue miles de millones de veces más brillante que el Sol., es decir que hubo una gran cantidad de fotones que pasaron a través de él en un momento determinado.

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Ian Robinson, Centro de Nanotecnología de Londres en la UCL:

"Nuestra medición sugiere que los 46 cromosomas en cada una de nuestras células pesan 242 picogramos (billonésimas de gramo). Esto es más pesado de lo que esperaríamos y, si se replica, apunta a un exceso de masa inexplicable en los cromosomas".

Los investigadores lograron imágenes de los cromosomas en metafase, justo antes de que se dividieran en dos células "hijas". Esto es cuando las proteínas empaquetadas enrollan el "ADN "en estructuras muy precisas y compactas.

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Archana Bhartiya, estudiante de doctorado, Centro de Nanotecnología de Londres en la UCL:

"Se lleva a cabo una gran cantidad de estudios de los cromosomas en laboratorios médicos para diagnosticar el cáncer a partir de muestras de pacientes. Por lo tanto, cualquier mejora en nuestra capacidad para obtener imágenes de los cromosomas sería muy valiosa".

Cabe señalar que normalmente cada célula humana, en metafase, contiene 23 pares de cromosomas (46 en total). Dentro de estos hay cuatro copias de 3, 500 millones de pares de bases de "ADN".

Glimpse inside the UK’s national #synchrotron and hear all about the world-leading science that happens here!



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¿Qué son los cromosomas?

Se trata de estructuras con apariencia de hilo ubicadas dentro del núcleo de las células de animales y plantas. Cada cromosoma se ecuentra compuesto de proteínas combinadas con una sola molécula de ácido desoxirribonucleico, "ADN".

¿Qué es el ADN y los cromosomas?

Los genes son segmentos de ácido desoxirribonucleico "ADN", que contienen el código para una proteína específica cuya función se realiza en uno o más tipos de células del cuerpo. Respecto los cromosomas, son estructuras que se encuentran dentro de las células y que contienen los genes de una persona.