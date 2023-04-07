Sobreviviente de cáncer y sin ovarios, mujer da a luz a bebé milagro gracias a fecundación in vitro

Stacey Broadmeadow fue sorprendida por la vida luego de descubrir que tenía una extraña enfermedad. Lejos de su salud, lo que más mantuvo aterrorizada a este mujer, fue la idea de que este padecimiento le robaría su oportunidad de ser madre. La ahora sobreviviente de cáncer, se convirtió en mamá de un bebé milagro, gracias a la fecundación in vitro.

En contra de todo pronóstico, esta mujer dio a luz a su bebé milagro, aún después y de que le extirparon los ovarios como parte de un tratamiento contra el cáncer en un procedimiento que le salvó la vida.

Todo fue gracias a los expertos del "The Christie NHS Foundation Trust" con sede en Manchester, que Stacey es sobreviviente de cáncer y además, logró congelar sus óvulos para que pudiera someterse a una fecundación in vitro y así poder concebir a su bebé milagro, el pequeño Harry.

Le consideran un bebé milagro debido a que Harry nació en contra de todo pronóstico, y es que solo dos embriones se consideraron lo suficientemente buenos para el tratamiento de "Fecundación in vitro" (FIV) y sobre todo porque un primer intento de fertilidad terminó en un aborto espontáneo.

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Stacey, de la localidad de Stockport en Manchester, dijo que "Harry siempre ha sido buscado. Desde que era pequeña siempre quise un bebé. ¡Él es simplemente maravilloso!".

De hecho, esta madre señala que el nacimiento de su bebé se trata de un milagro absoluto y que cada vez que lo mira, piensa en lo afortunada que es, por eso hasta lo llama su pequeño "Nemo". Stacey Broadmeadow le ha dicho a los medios que: "En Buscando a Nemo, él era el último huevito que quedaba. Así que él es mi pequeño milagro. Él es tan especial".

Sobreviviente de Cáncer y madre de un bebé milagro

La madre de este bebé milagro y sobreviviente de cáncer comenzó a sentirse mal por primera vez en el año de 2017, cuando sintió un dolor agudo cerca del apéndice. En aquel momento, su médico de cabecera descartó un embarazo y envió a Stacey a hacerse un ultrasonido donde el radiólogo notó signos inusuales.

Después de una serie de estudios y exploraciones, la remitieron a "The Christie", en donde un oncólogo sospechó que tenía pseudomixoma peritoneal y le advirtió a una devastada Stacey que podría perder los ovarios.

Stacey, quien es directora de teatro, se sometió a una cirugía inicial en "The Christie", sin embargo, le informaron que también necesitaría una segunda operación para extirparle el bazo, la vesícula biliar, algunas capas de tejido, las trompas de Falopio y ambos ovarios.

Después de que le extirparon sus ovarios mientras luchaba contra el cáncer, Stacey estaba segura de que había perdido la oportunidad de ser madre, sin embargo, gracias al "milagro de la ciencia", la mujer de 38 años ahora tiene un bebé milagro llamado Harry, gracias a una exitosa "Fecundación in vitro" (FIV).

Stacey Broadmeadow from Stockport gave birth after having her ovaries removed to save her life and beat an exceptionally rare form of cancer.



Baby Harry was born against all odds, as only two of her embryos were viable for IVF treatmenthttps://t.co/Ii58ZIj0MT pic.twitter.com/zWH43rjoZY — Sky News (@SkyNews) April 7, 2023

¿Cómo se le llama y cuánto tiempo vive un sobreviviente de cáncer?

En el ámbito del cáncer, una persona se considera un sobreviviente desde el momento del diagnóstico hasta la etapa final de la vida. También se llama superviviente.

Se estima que del 67 por ciento de los sobrevivientes del cáncer han sobrevivido 5 años o más después del diagnóstico. Alrededor del 18 por ciento de los sobrevivientes del cáncer han logrado vivir 20 años o más después del diagnóstico. El 64 por ciento de los sobrevivientes tienen 65 años de edad o más.

“Cimas de la esperanza”, acompaña a sobrevivientes de cáncer para apoyarlos a fortalecer el espíritu y voluntad para enfrentar la recuperación de la confianza, la felicidad y una nueva vida a través de expediciones de alta montaña en México. Hoy les esperamos en Cinema IFAL pic.twitter.com/uFfJi4MToF — Arcelia Ramírez (@aramirezoficial) March 31, 2023

¿Qué es la Fecundación in vitro?

La fecundación in vitro (FIV) es la unión del óvulo de una mujer y el espermatozoide de un hombre en un plato de laboratorio. In vitro significa por fuera del cuerpo. Por otra parte, fecundación significa que el espermatozoide se ha fijado y ha ingresado al óvulo.

¿Cuánto dura un embarazo in vitro?

El embarazo conseguido mediante fecundación in vitro dura también 40 semanas y las semanas de gestación se cuentan reproduciendo lo que ocurre en el embarazo espontáneo.