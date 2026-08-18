Beca Rita Cetina de mil 900 pesos: ¿Qué alumnos recibirán este apoyo en el próximo depósito?

La entrega de apoyos económicos de los programas del Bienestar para los niños mantiene atentas a las familias con el inicio del próximo ciclo escolar 2026-2027. Ya concluyó el primer pago para uniformes y útiles y las fechas para la Beca Rita Cetina y Benito Juárez ya están programadas.

Concluye pago de 2 mil 500 pesos para alumnos de primaria

El pasado viernes 14 de agosto terminó el calendario de depósitos para los estudiantes de primaria inscritos en la Beca Rita Cetina.

Este programa entregó un monto al año de 2 mil 500 pesos por alumno, un recurso utilizado para comprar uniformes y útiles escolares para iniciar las clases el próximo 31 de agosto.

Cabe aclarar que este pago fue único y exclusivo para dicho nivel educativo.

¿Cuándo es el próximo pago de la Beca Rita Cetina?

Debido al periodo de vacaciones escolares entre julio y agosto, los pagos bimestrales se detuvieron temporalmente.

El próximo depósito para los alumnos de secundaria está programado para el mes de octubre. Este pago será parte del primer bimestre del ciclo escolar 2026-2027, abarcando los meses de septiembre y octubre.

Para las familias con estudiantes en secundaria, el pago funciona de manera diferente. En este nivel, la Beca Rita Cetina da una cantidad de mil 900 pesos bimestrales por familia.

Adicional a esto, si en la misma casa hay más de un hijo cursando la secundaria, el programa suma 700 pesos extras por cada estudiante adicional inscrito.

Pagos de la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro

El calendario de pagos de octubre no solo aplica para secundaria, sino también para otros niveles.

Los estudiantes de educación media superior con la Beca Benito Juárez recibirán mil 900 pesos bimestrales por alumno.

Los jóvenes universitarios inscritos en Jóvenes Escribiendo el Futuro cobrarán un total de 5 mil 800 pesos correspondientes a los dos meses de inicio de curso.

Fechas de registro para el nuevo ciclo escolar

Las autoridades informaron que para los estudiantes de nuevo ingreso que buscan entrar a estos programas, el próximo registro se abrirá con el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

El dinero llega a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que se pide a los tutores estar al pendiente de las fechas oficiales de entrega de las mismas.