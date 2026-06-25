Día EXACTO en que termina la prórroga de registro de líneas según el último dígito de tu celular

El proceso de vinculación de líneas celulares en el país ha entrado en una fase decisiva tras el anuncio de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) sobre la extensión del plazo de registro.

Con el objetivo de reforzar la seguridad nacional y erradicar el anonimato para ejercer delitos como el fraude y la extorsión, las autoridades han establecido un cronograma estricto para que los propietarios vinculen sus números a una identificación oficial.

Consecuencias de no registrar mi línea celular en la fecha límite

Aunque hasta la fecha se han vinculado alrededor de 63 millones de líneas, las autoridades estiman que todavía existen 40 millones de números pendientes de completar este proceso.

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Ahora tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico.



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Ante este escenario, la CRT ha diseñado un calendario específico donde la fecha límite para cumplir con el trámite depende directamente del último dígito de cada línea telefónica. Es fundamental que los usuarios verifiquen su número, ya que una vez superado el día exacto asignado, las compañías telefónicas tendrán la facultad de suspender el servicio 72 horas después de que el plazo haya vencido.

¿Qué día vence exactamente el plazo de registro según mi número?

El calendario de vencimientos queda estructurado de la siguiente manera: para aquellos números cuyo último dígito sea 0, la fecha fatal es el 15 de agosto; para el dígito 1, el 31 de agosto; para el 2, el 15 de septiembre; para el 3, el 30 de septiembre; y para el 4, el 15 de octubre.

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El proceso continúa con el dígito 5, cuyo vencimiento es el 31 de octubre; el 6, el 15 de noviembre; el 7, el 30 de noviembre; el 8, el 15 de diciembre; y, finalmente, quienes poseen el número 9 cuentan con fecha límite hasta el 31 de diciembre.

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Este calendario representa la última oportunidad para los usuarios que aún no han formalizado la identidad de su línea ante la autoridad regulatoria. La falta de cumplimiento derivará en la interrupción de las comunicaciones móviles, por lo que se exhorta a la población a realizar la gestión con la debida anticipación y no esperar al cierre de las fechas marcadas para evitar contratiempos con su proveedor de servicios.