Calendario SEP: Los días exactos que quedan de las vacaciones de verano antes del regreso a clases

¡Atención, alumnos! Las vacaciones de verano están por terminar y la cuenta regresiva para dar comienzo al ciclo escolar 2026-2027 ya inició. Para este año, la Secretaría de Educación Pública (SEP) adelantó el calendario, entonces ¿cuándo es el regreso a clases?

¿Cuándo terminan las vacaciones de verano? días exactos para el regreso a clases

Solo faltan 26 días para que concluyan las vacaciones de verano, ya que el próximo 28 de agosto será el último día en que los alumnos podrán disfrutar de este periodo de descanso, antes de regresar a las aulas.

En el caso de los maestros, sus vacaciones terminarán antes, teniendo en cuenta que último día de descanso está marcado el viernes 21 de agosto, cuando deberán reincorporarse para las actividades previas al inicio del nuevo ciclo escolar.

Fecha EXACTA del regreso a clases según calendario SEP

¡Anota la fecha! Las clases darán inicio el próximo 31 de agosto para millones de alumnos de educación básica a nivel nacional, marcando el inicio del ciclo escolar 2026-2027 ciclo escolar 2026-2027 que contempla 181 días de actividades.

Para los docentes, el calendario marca que deberán reanudar actividades el próximo 24 de agosto, como parte de las actividades del Consejo Técnico Escolar.

Estas sesiones les permitirán a los maestros planear actividades marcadas en el programa de la SEP con base en el desempeño de los alumnos, así como discutir materiales que se utilizarán a lo largo del año.

Regreso a clases: alcaldías de CDMX que ofrecerán servicios gratuitos para alumnos

Ante el fuerte gasto que representa el regreso a clases, la alcaldía Azcapotzalco realizará una jornada especial en la que niñas, niños y jóvenes podrán acceder a diversos servicios sin ningún costo.

La Jornada Regreso a Clases 2026 recorrerá distintos puntos de la demarcación durante el mes de agosto con el objetivo de ayudar a las familias con uniformes, mochilas y trámites escolares, sin comprometer tanto el bolsillo.

Las actividades estarán distribuidas en diferentes puntos de la alcaldía, entre ellos:

