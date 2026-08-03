Beca Rita Cetina: ¿A quién le toca el pago de la semana del 3 al 7 de agosto?

Una buena noticia para el bolsillo familiar llega justo a tiempo para el regreso a clases. Este lunes dio inicio la entrega de la Beca Rita Cetina, dinero destinado a la compra de los materiales de los alumnos de nivel primaria.

Si quieres organizarte con los gastos y saber exactamente qué día te cae el depósito según la letra de tu apellido, te decimos todos los detalles para que no se te pase la fecha.

¿Qué es la Beca Rita Cetina y a quién apoya?

Es un programa del Gobierno Federal diseñado para respaldar a los estudiantes de educación básica en el país.

En esta fase orientada a la educación primaria, el objetivo es ayudar a los padres de familia con los gastos que representa el inicio de clases, facilitando la compra de uniformes y materiales académicos.

¿Cuánto depositan de la Beca Rita Cetina?

El monto asignado para los estudiantes de este nivel es de 2 mil 500 pesos por alumno. Se trata de un pago anual único pensado para cubrir la compra de útiles y uniformes escolares.

La ventaja es que la entrega se hace a los beneficiarios para que puedan administrarlo según sus necesidades.

📣 ¡Tu beca #RitaCetina para primaria ya está aquí!



Hoy inicia el depósito de los $2,500 para la compra de útiles y uniformes escolares. 💵🤑



Consulta la fecha que te corresponde de acuerdo con la inicial de tu primer apellido. 👀📆 pic.twitter.com/16TQu3uCCA — SEP México (@SEP_mx) August 3, 2026

¿Quiénes cobran la Beca Rita Cetina el 3,4 y 5 de agosto?

El calendario oficial marca que la entrega arranca el lunes 3 de agosto con los apellidos que inician con las letras A y B.

Para el martes 4 de agosto le corresponde el turno a la letra C y para el miércoles 5 de agosto recibirán su dinero los beneficiarios cuyos apellidos empeicen con las letras D, E y F.

¿Quiénes reciben pago el 6 y 7 de agosto?

Los pagos de esta primera etapa terminan el viernes 7 de agosto. Antes de esa fecha límite cobras si tu apellido empieza con la letra G, el jueves 6 de agosto, o con las letras H, I, J, K y L, a quienes les depositan el viernes 7.

Recomendaciones para retirar tu depósito

Para disponer del dinero no es necesario que vayas las sucursales bancarias el mismo día que cae la transferencia, pues los fondos se quedan en tu cuenta.

Revisa el saldo desde las aplicaciones oficiales o acude en horario donde haya menos gente para evitar filas largas.