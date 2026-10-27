Betelgeuse, cuándo y cómo ver la estrella de Orión que explotará como supernova

La supergigante roja Betelgeuse, una de las estrellas más estudiadas y fascinantes del universo por su comportamiento volátil, concentra la atención de la comunidad astronómica y de los enamorados del cielo. Te dejamos aquí algunos datos de cómo y cuándo verla.

¿Cuándo se puede ver Betelgeuse desde México?

Para los observadores mexicanos, Betelgeuse es accesible y fácil de rastrear durante los meses que van de septiembre a marzo, alcanzando condiciones óptimas de observación al anochecer entre diciembre y febrero.

Por ejemplo, eventos astronómicos específicos, como la conjunción en la que la Luna forma un triángulo con Aldebarán y Betelgeuse, registran su ventana de visibilidad en México a partir de las 22:35 horas del 29 de octubre y hasta las 06:10 horas del amanecer del 30 de octubre.

¿A qué hora y dónde mirar Betelgeuse?

Betelgeuse se localiza geográficamente en la constelación de Orión, fungiendo como la segunda estrella más brillante de dicho conjunto estelar y marcando visualmente el hombro del cazador. Para encontrarla con precisión:

Ubicación: Debes mirar hacia el cielo del suroeste si te encuentras en el hemisferio norte, identificando el característico Cinturón de Orión y dirigiendo la vista por encima de la estrella Alnitak. Su color distintivo es anaranjado rojizo.

Horarios recomendados: Se puede apreciar a simple vista desde bien entrada la noche (a partir de las 22:00 o 23:00 horas) y hasta antes de las primeras luces del amanecer, siempre bajo condiciones de cielo despejado.

¿Por qué Betelgeuse se convertirá en supernova?

Betelgeuse es una estrella masiva del tipo supergigante roja, lo que significa que se encuentra en las etapas finales de su evolución estelar. Las estrellas de esta categoría acumulan una masa de hasta 16 veces la del Sol y, al envejecer, agotan el combustible nuclear en su núcleo.

Cuando los procesos de fusión ya no logran sostener el masivo núcleo de hierro de la estrella, se desencadena un colapso gravitacional inevitable que culminará en una violenta explosión de supernova por colapso del núcleo (tipo II).

¿Qué pasará cuando Betelgeuse explote?

Aunque los modelos científicos actuales indican que la explosión todavía tardará miles de años en ocurrir y no representa un peligro directo para la biosfera terrestre, dijo que se encuentra a una distancia segura de 650 años luz; el fenómeno físico ofrecerá un espectáculo histórico:

Brillo extraordinario: Podría alcanzar una magnitud aparente de entre −8 y −12, brillando tanto como la media Luna.

Visibilidad diurna: Sería visible a simple vista a plena luz del día durante semanas o meses, y continuaría observable por la noche durante varios años mientras se desvanece de forma gradual.

