Joe Biden se queda dormido durante discursos en la cumbre COP26

Cámaras captaron el momento en que Joe Biden, presidente de Estados Unidos, se quedó dormido durante unos segundos en la cumbre COP26.

En redes sociales, periodistas estadounidenses compartieron el momento en que el presidente Biden se quedó dormido mientras se transmitía un video de un activista por los derechos de las personas con discapacidad en la cumbre COP26, que organizó la ONU sobre el cambio climático, que se realiza en Glasgow, Escocia.

En las imágenes, se observa que el presidente Joe Biden permanece sentado mientras escucha con los brazos cruzados los discursos de apertura de la cumbre COP26, cuando comienza a cabecear y durante algunos segundos se queda dormido.

Al sentirse observado, Joe Biden se despierta y mira hacia la cámara, segundos después mira hacia enfrente y de nuevo se quedó dormido por más tiempo que la primera vez.

Biden appears to fall asleep during COP26 opening speeches pic.twitter.com/az8NZTWanI — Zach Purser Brown (@zachjourno) November 1, 2021

Despiertan a Joe Biden durante cumbre COP26

Joe Biden continuó dormido durante unos segundos más, incluso una persona pasó enfrente de él sin perturbar su sueño, hasta que un joven se acercó al mandatario para comentarle algo; de inmediato Biden despertó y observó lo que le muestra el joven con la mano y descruzó los brazos para colocar sus manos sobre la mesa.

A la par de que el joven se retiró del lado de Biden, el orador de la cumbre COP26 concluyó su discurso y el mandatario aplaudió y se talló los ojos.

En agosto pasado, también en redes sociales, circuló un video en el que presuntamente Joe Biden se quedó dormido durante su encuentro con el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, en la Casa Blanca, lo que provocó críticas hacia el mandatario estadounidense.

Sin embargo, en Twitter se advirtió a los usuarios que compartían el video de Joe Biden dormido que se trataba de un material alterado.

También en septiembre del 2020, circuló un video más en el que Joe Biden presuntamente aparece dormido durante una entrevista, sin embargo, tras varios análisis de agencias de noticias internacionales, como Reuters, se determinó que el video tenía una manipulación, por lo que presuntamente el mandatario no se durmió.