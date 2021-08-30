EUA confirma que todas sus tropas han salido de Afganistán

El Gobierno de Estados Unidos (EUA) confirmó este lunes que ya retiró a todas sus tropas y a ciudadanos en Afganistán, con lo que puso fin a la guerra más larga de la nación norteamericana, que comenzó en 2001 tras el ataque contra las Torres Gemelas y que deja el control del país en manos de los talibanes.

And there it is: Gen. Frank McKenzie, head of U.S. Central Command, announces to reporters at the Pentagon that the last U.S. plane has left Afghanistan pic.twitter.com/muvUa2nN2V — Dave Brown (@dave_brown24) August 30, 2021

La operación de retirar las tropas de EUA de Afganistán llegó a su fin antes de la fecha límite que era este martes 31 de agosto, la cual fue establecida por el presidente Joe Biden, quien, mencionan agencias internacionales, ha recibido fuertes críticas en su país debido a su gestión de la crisis de Afganistán desde que los talibanes tomaron el control de Kabul, la capital del país, a principios de este mes.

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La retirada de las tropas de EUA fue anunciada por el general Frank McKenzie, comandante del Mando Central de Estados Unidos, quien dijo en una sesión informativa en el Pentágono que el jefe de la diplomacia estadounidense en Afganistán, Ross Wilson, estaba en el último avión que despegó de Kabul.

Hay mucha angustia asociada a esta salida. No sacamos a todos los que queríamos sacar, pero creo que si nos hubiéramos quedado otros 10 días, no habríamos sacado a todo el mundo, dijo McKenzie a periodistas.

El funcionario de EUA agregó que los últimos vuelos no incluyeron a algunas docenas de estadounidenses que no pudieron llegar al aeropuerto de Kabul, en Afganistán.

Más de 120 mil personas han salido de Afganistán

Más de 122 mil personas han salido por aire desde Kabul, capital de Afganistán, desde el 14 de agosto, día previo a que los talibanes tomaran el control del país, dos décadas después de haber sido expulsados del poder por la invasión liderada por Estados Unidos (EUA) en 2001.

|Reuters

EUA y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se apresuraron a salvar a ciudadanos de sus propios países, así como a traductores, personal de la embajada local, activistas de los derechos civiles, periodistas y otros afganos vulnerables a las represalias de los talibanes.

Sin embargo, las evacuaciones de personas desde Kabul, Afganistán, donde el aeropuerto está cerrado a vuelos comerciales, se hicieron más peligrosas tras un atentado suicida cometido el pasado jueves y reivindicado por el Estado Islámico, que cobró la vida de 13 soldados de EUA y de decenas de afganos civiles.